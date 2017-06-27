Илья Геркус: Не будь победы в Кубке, Семин, возможно, и не остался бы на посту тренера
Президент «Локомотива» принял журналистов «СЭ» в офисе клуба в Черкизово. В ходе разговора мы обсудили как итоги прошлого сезона, так и цели на новый чемпионат.
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НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БЫЛА ДИСКУССИЯ
— По нашей информации, на совете директоров «Локо», который прошел в начале июня, встал вопрос о главном тренере и состоялось голосование по поводу того, оставлять ли Юрия Семина на этом посту. Верные данные?
— На совете директоров обсуждались перспективы развития клуба.
— То есть вопрос отставки Семина не поднимался?
— Рассматривались его взгляды на ближайшее развитие: точка зрения главного тренера, предложения, оценка ситуации. После этого состоялось обсуждение, прошла дискуссия о том, какой видится совету директоров стратегия «Локомотива».
— Правда ли, что на заседании присутствовал глава РЖД Олег Белозеров?
— Да — выслушал мнения, высказался.
— Какова его позиция по главному тренеру?
— Олег Валентинович на эту тему не говорил и оставил решение за менеджментом «Локо».
ПЕРСПЕКТИВА — ОПОРА НА СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ
— Глава совдира Анатолий Мещеряков и Юрий Семин
— Юрий Павлович присутствовал не на всем заседании. Возможно, услышал ту часть, где говорили о достаточно хороших результатах, а потом была дана более комплексная оценка, которая скорее говорит о неоднозначности выступления. Тем не менее, мнение Семина мы очень уважаем.
— Если бы не выиграли Кубок, тренер бы остался на своем посту?
— Сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы выиграли кубок, это была большая осязаемая радость, и я совершенно не могу себе представить, что у нас нет трофея (улыбается).
— И все же постарайтесь это сделать: кубка нет. Что с главным тренером?
— В этом случае Юрий Павлович сам бы, думаю, иначе оценил итоги сезона. Возможно, и не остался бы главным тренером.
— Какие результаты голосования членов совета директоров по главному тренеру? Можно ли говорить, что тренер победил со счетом 7:0?
— Мы обсуждали ситуацию. И позицию Юрия Павловича по большей части разделили. Говорили о том, что клубу в перспективе нужно строиться через развитие своих воспитанников, молодых футболистов. В этом сезоне поставлены не самые амбициозные задачи, и таким образом тренеру дана возможность немного рисковать.
— Не самые амбициозные задачи — это место в пятерке следующего чемпионата?
— Да, цель была сформулирована, в том числе, и для того, чтобы тренер мог идти на определенный риск, ставя в состав молодежь и раскрывая талант своих воспитанников. В перспективе мы бы хотели, чтобы клуб на них и опирался.
— Как с комфортной постановкой задачей согласуется проведение раз в квартал совета директоров, на заседании которого будет рассмотрено и выполнение задач?
— Это сделано для того, чтобы построить командную работу, для лучшей коммуникации. Чтобы не дискутировать заочно, а говорить обо всем лицом к лицу.
— Правда ли, что судьба голосования по Семину была решена одним голосом — господина Бокарева, который пришел на совет директоров впервые за четыре года?
— Андрей Рэмович действительно присутствовал на заседании и активно высказывался.
— Его голос был за Юрия Павловича или против?
— Андрей Рэмович активно высказывался по поводу спортивной составляющей работы клуба.
— Правильно ли говорить о том, что если к концу первой трети чемпионата команда не будет в топ-5, клуб может расстаться с тренером?
— Нет намерения расставаться с Юрием Павловичем. Он навсегда останется с «Локомотивом», при любом развитии его карьеры ему будет предложена должность в клубе. Клуб открыт для него. Он всегда имеет возможность оставаться здесь и быть востребованным. Что касается его пребывания на посту главного тренера, то, безусловно, результаты будут учтены при принятии решения, так же, как учтено и его собственное мнение. Юрий Павлович человек объективный.
С ФОГЕЛЕМ Я ВСТРЕЧАЛСЯ
— Верно ли, что вы рассматривали кандидатуры других тренеров на случай подстраховки, если голосование на совете директоров сложился не в пользу Семина? По информации «СЭ», речь шла о Фогеле, Кучуке и Скрипнике.
— Будучи большим клубом, с амбициями и перспективой развития мы, безусловно, рассматривали разные сценарии. Уместно иметь запасные варианты на тот случай, к примеру, если главный тренер не захочет продлить контракт. Помимо упомянутых вами персоналий, нами рассматривались и некоторые другие.
— Правда ли, что основным был Фогель?
— Мы знакомы с Хайко, я встречался с ним. Он очень достойный представитель тренерской профессии, молод и современен, но уже опытен. Тренировал детские команды, был главой академии «Баварии», тренером «Баварии-2». Работал ассистентом тренера и сам возглавлял «Базель», выигрывал с ним титулы, очень успешно выступал в Лиге чемпионов, побеждая «Баварию» и «МЮ». У него есть желание развивать свою карьеру и активно работать. Взгляды Фогеля на футбол произвели на меня благоприятное впечатление, но это не значит, что он — наш приоритет.
ДЕНИСОВ В СБОРНОЙ? У МЕНЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЧЕРЧЕСОВ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ДРУГИХ
— Болельщики ждут новичков. Как реагируете и есть ли у поклонников команды вся информация о серьезности ситуации с соблюдением финансового
— Мы считаем, что сейчас имеем сбалансированную команду, которая добилась хороших результатов в Кубке России. И акцент главным тренером был сделан на том, чтобы сохранить коллектив. Мы, безусловно, еще усилимся несколькими приобретениями. Новичков будет больше одного.
— Есть ли бюджет на трансферы?
— Да, и мы пытаемся найти баланс между усилением определенных позиций и перспективами развития уже имеющихся футболистов.
— Много ли можете потратить на новичков?
— У нас есть трансферный бюджет.
— Большой? Если сравнивать его с «Зенитом»?
— Разница очевидна. Но трансферные возможности любого российского клуба ниже, чем у «Зенита».
— Поговорим о персоналиях. Проявляли интерес к Данни?
— Нет.
— Коломейцев и Портнягин могут уйти?
— Портнягин ушел в «Урал» на правах годичной аренды. Коломейцев — игрок «Локомотива».
— Поступало ли из «Зенита» предложение по Денисову, и что сам игрок думает о своем будущем?
— Игорь считает себя футболистом «Локомотива» и хочет у нас остаться. Предложение из «Зенита» не поступало.
— Всем известна зарплата Игоря в «Динамо» — около 5 миллионов евро. В «Локо» она такая же?
— У нас и близко не было таких денег.
— Он согласился на понижение?
— На существенное. Более чем в два раза.
— Вы говорили со Станиславом Черчесовым по поводу Игоря?
— Мы беседовали по поводу многих наших футболистов. В том числе по поводу Игоря. Он давал определенные советы, делился впечатлениями об игровых качествах Игоря. Но подробнее я бы предпочел не распространяться.
— По вашим впечатлениям, есть ли шанс, что Игорь окажется в сборной Станислава Черчесова?
— Никогда не говори никогда. Но у меня ощущение, что Черчесов делает ставку на других футболистов.
— Вы считаете правильным, что Денисова не будет в сборной?
— Не готов обсуждать действия и видение футбола тренера сборной. Сейчас сложное время, надо пожелать ему преодолеть непростой период, чтобы сборная порадовала нас на чемпионате мира.
ЕСЛИ ПО МИРАНЧУКУ БУДЕТ ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
— «Локо» приписывают интерес к защитникам Кверквелии и Набабкину. Правда ли, что за Кверквелию вы уже даже перевели деньги?
— Нет. Он нам интересен, не прекращали общаться с руководством «Рубина» по поводу трансфера и складываются благоприятные условия для того, чтобы футболист продолжил карьеру у нас. Что касается Набабкина, то есть разные противоречивые мнения по необходимости этого футболиста в нашей команде.
— Не ясна ситуация с Фарфаном. Он остался, подписан ли полноценный контракт?
— Да, сработала опция — контракт продлен на год.
— Вратарь Медведев достался бесплатно?
— Он пришел к нам как свободный агент.
— Драма с Алексеем Миранчуком завершилась. Как удалось оставить футболиста у себя, подписав четырехлетний контракт?
— Мне кажется, Алексей мудро оценил перспективу развития себя как игрока и выбрал оптимальный вариант. Перед чемпионатом мира важно остаться в комфортной, дружественной ему обстановке — в родной футбольной семье. Это повлияло на его решение.
— У него в контракте есть опция на выход — в том случае, если интерес проявит зарубежный клуб, предложивший определенную сумму?
— Да, это так. Наш приоритет — это развитие карьеры Алексея. Если будет хорошее предложение, превосходящее наши возможности, мы пожелаем ему успехов и будем рады его развитию.
В ОБЩЕНИИ СО СМОРОДСКОЙ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. МНЕ ВСЕ ПОНЯТНО
— Вы как клуб участвуете в том, чтобы Ари получил российский паспорт?
— Мы окажем все необходимое содействие, если это потребуется.
— Вы заинтересованы в этом?
— Безусловно, это даст нам преимущество. Но подробно на эту тему говорить рано.
— Правда ли, что клуб продал брендирование стадиона, и он станет называться «Сапсан-Арена»?
— Мы работаем над тем, чтобы один из брендов нашего основного спонсора был задействован в имени наших стадионов. При этом рассматриваем как главный стадион, так и малую арену.
— В августе исполнится год с того момента, как вы возглавили клуб «Локомотив». За год сколько раз вы общались с бывшим президентом Ольгой Смородской?
— Один, когда она передавала дела.
— Она не выходит на связь или вам не нужны ее пояснения?
— В них нет необходимости. Мне все понятно.
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