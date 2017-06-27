Илья Геркус: Не будь победы в Кубке, Семин, возможно, и не остался бы на посту тренера

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НА СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ БЫЛА ДИСКУССИЯ

— По нашей информации, на совете директоров «Локо», который прошел в начале июня, встал вопрос о главном тренере и состоялось голосование по поводу того, оставлять ли Юрия Семина на этом посту. Верные данные?

— На совете директоров обсуждались перспективы развития клуба.

— То есть вопрос отставки Семина не поднимался?

— Рассматривались его взгляды на ближайшее развитие: точка зрения главного тренера, предложения, оценка ситуации. После этого состоялось обсуждение, прошла дискуссия о том, какой видится совету директоров стратегия «Локомотива».

— Правда ли, что на заседании присутствовал глава РЖД Олег Белозеров?

— Да — выслушал мнения, высказался.

— Какова его позиция по главному тренеру?

— Олег Валентинович на эту тему не говорил и оставил решение за менеджментом «Локо».

ПЕРСПЕКТИВА — ОПОРА НА СВОИХ ВОСПИТАННИКОВ

— Глава совдира Анатолий Мещеряков и Юрий Семин по-разному оценили прошлый сезон. Мещеряков говорил о противоречивых результатах, а Семин — о «достаточно хороших». Каково мнение совета директоров в целом?

— Юрий Павлович присутствовал не на всем заседании. Возможно, услышал ту часть, где говорили о достаточно хороших результатах, а потом была дана более комплексная оценка, которая скорее говорит о неоднозначности выступления. Тем не менее, мнение Семина мы очень уважаем.

— Если бы не выиграли Кубок, тренер бы остался на своем посту?

— Сложно отвечать на этот вопрос, потому что мы выиграли кубок, это была большая осязаемая радость, и я совершенно не могу себе представить, что у нас нет трофея (улыбается).

— И все же постарайтесь это сделать: кубка нет. Что с главным тренером?

— В этом случае Юрий Павлович сам бы, думаю, иначе оценил итоги сезона. Возможно, и не остался бы главным тренером.

— Какие результаты голосования членов совета директоров по главному тренеру? Можно ли говорить, что тренер победил со счетом 7:0?

— Мы обсуждали ситуацию. И позицию Юрия Павловича по большей части разделили. Говорили о том, что клубу в перспективе нужно строиться через развитие своих воспитанников, молодых футболистов. В этом сезоне поставлены не самые амбициозные задачи, и таким образом тренеру дана возможность немного рисковать.

— Не самые амбициозные задачи — это место в пятерке следующего чемпионата?

— Да, цель была сформулирована, в том числе, и для того, чтобы тренер мог идти на определенный риск, ставя в состав молодежь и раскрывая талант своих воспитанников. В перспективе мы бы хотели, чтобы клуб на них и опирался.

— Как с комфортной постановкой задачей согласуется проведение раз в квартал совета директоров, на заседании которого будет рассмотрено и выполнение задач?

— Это сделано для того, чтобы построить командную работу, для лучшей коммуникации. Чтобы не дискутировать заочно, а говорить обо всем лицом к лицу.

— Правда ли, что судьба голосования по Семину была решена одним голосом — господина Бокарева, который пришел на совет директоров впервые за четыре года?

— Андрей Рэмович действительно присутствовал на заседании и активно высказывался.

— Его голос был за Юрия Павловича или против?

— Андрей Рэмович активно высказывался по поводу спортивной составляющей работы клуба.

— Правильно ли говорить о том, что если к концу первой трети чемпионата команда не будет в топ-5, клуб может расстаться с тренером?

— Нет намерения расставаться с Юрием Павловичем. Он навсегда останется с «Локомотивом», при любом развитии его карьеры ему будет предложена должность в клубе. Клуб открыт для него. Он всегда имеет возможность оставаться здесь и быть востребованным. Что касается его пребывания на посту главного тренера, то, безусловно, результаты будут учтены при принятии решения, так же, как учтено и его собственное мнение. Юрий Павлович человек объективный.

С ФОГЕЛЕМ Я ВСТРЕЧАЛСЯ

— Верно ли, что вы рассматривали кандидатуры других тренеров на случай подстраховки, если голосование на совете директоров сложился не в пользу Семина? По информации «СЭ», речь шла о Фогеле, Кучуке и Скрипнике.

— Будучи большим клубом, с амбициями и перспективой развития мы, безусловно, рассматривали разные сценарии. Уместно иметь запасные варианты на тот случай, к примеру, если главный тренер не захочет продлить контракт. Помимо упомянутых вами персоналий, нами рассматривались и некоторые другие.

— Правда ли, что основным был Фогель?

— Мы знакомы с Хайко, я встречался с ним. Он очень достойный представитель тренерской профессии, молод и современен, но уже опытен. Тренировал детские команды, был главой академии «Баварии», тренером «Баварии-2». Работал ассистентом тренера и сам возглавлял «Базель», выигрывал с ним титулы, очень успешно выступал в Лиге чемпионов, побеждая «Баварию» и «МЮ». У него есть желание развивать свою карьеру и активно работать. Взгляды Фогеля на футбол произвели на меня благоприятное впечатление, но это не значит, что он — наш приоритет.

ДЕНИСОВ В СБОРНОЙ? У МЕНЯ ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО ЧЕРЧЕСОВ ДЕЛАЕТ СТАВКУ НА ДРУГИХ

— Болельщики ждут новичков. Как реагируете и есть ли у поклонников команды вся информация о серьезности ситуации с соблюдением финансового фэйр-плей?

— Мы считаем, что сейчас имеем сбалансированную команду, которая добилась хороших результатов в Кубке России. И акцент главным тренером был сделан на том, чтобы сохранить коллектив. Мы, безусловно, еще усилимся несколькими приобретениями. Новичков будет больше одного.

— Есть ли бюджет на трансферы?

— Да, и мы пытаемся найти баланс между усилением определенных позиций и перспективами развития уже имеющихся футболистов.

— Много ли можете потратить на новичков?

— У нас есть трансферный бюджет.

— Большой? Если сравнивать его с «Зенитом»?

— Разница очевидна. Но трансферные возможности любого российского клуба ниже, чем у «Зенита».

— Поговорим о персоналиях. Проявляли интерес к Данни?

— Нет.

— Коломейцев и Портнягин могут уйти?

— Портнягин ушел в «Урал» на правах годичной аренды. Коломейцев — игрок «Локомотива».

— Поступало ли из «Зенита» предложение по Денисову, и что сам игрок думает о своем будущем?

— Игорь считает себя футболистом «Локомотива» и хочет у нас остаться. Предложение из «Зенита» не поступало.

— Всем известна зарплата Игоря в «Динамо» — около 5 миллионов евро. В «Локо» она такая же?

— У нас и близко не было таких денег.

— Он согласился на понижение?

— На существенное. Более чем в два раза.

— Вы говорили со Станиславом Черчесовым по поводу Игоря?

— Мы беседовали по поводу многих наших футболистов. В том числе по поводу Игоря. Он давал определенные советы, делился впечатлениями об игровых качествах Игоря. Но подробнее я бы предпочел не распространяться.

— По вашим впечатлениям, есть ли шанс, что Игорь окажется в сборной Станислава Черчесова?

— Никогда не говори никогда. Но у меня ощущение, что Черчесов делает ставку на других футболистов.

— Вы считаете правильным, что Денисова не будет в сборной?

— Не готов обсуждать действия и видение футбола тренера сборной. Сейчас сложное время, надо пожелать ему преодолеть непростой период, чтобы сборная порадовала нас на чемпионате мира.

ЕСЛИ ПО МИРАНЧУКУ БУДЕТ ХОРОШЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ, ОТПУСТИМ ЕГО

— «Локо» приписывают интерес к защитникам Кверквелии и Набабкину. Правда ли, что за Кверквелию вы уже даже перевели деньги?

— Нет. Он нам интересен, не прекращали общаться с руководством «Рубина» по поводу трансфера и складываются благоприятные условия для того, чтобы футболист продолжил карьеру у нас. Что касается Набабкина, то есть разные противоречивые мнения по необходимости этого футболиста в нашей команде.

— Не ясна ситуация с Фарфаном. Он остался, подписан ли полноценный контракт?

— Да, сработала опция — контракт продлен на год.

— Вратарь Медведев достался бесплатно?

— Он пришел к нам как свободный агент.

— Драма с Алексеем Миранчуком завершилась. Как удалось оставить футболиста у себя, подписав четырехлетний контракт?

— Мне кажется, Алексей мудро оценил перспективу развития себя как игрока и выбрал оптимальный вариант. Перед чемпионатом мира важно остаться в комфортной, дружественной ему обстановке — в родной футбольной семье. Это повлияло на его решение.

— У него в контракте есть опция на выход — в том случае, если интерес проявит зарубежный клуб, предложивший определенную сумму?

— Да, это так. Наш приоритет — это развитие карьеры Алексея. Если будет хорошее предложение, превосходящее наши возможности, мы пожелаем ему успехов и будем рады его развитию.

В ОБЩЕНИИ СО СМОРОДСКОЙ НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. МНЕ ВСЕ ПОНЯТНО

— Вы как клуб участвуете в том, чтобы Ари получил российский паспорт?

— Мы окажем все необходимое содействие, если это потребуется.

— Вы заинтересованы в этом?

— Безусловно, это даст нам преимущество. Но подробно на эту тему говорить рано.

— Правда ли, что клуб продал брендирование стадиона, и он станет называться «Сапсан-Арена»?

— Мы работаем над тем, чтобы один из брендов нашего основного спонсора был задействован в имени наших стадионов. При этом рассматриваем как главный стадион, так и малую арену.

— В августе исполнится год с того момента, как вы возглавили клуб «Локомотив». За год сколько раз вы общались с бывшим президентом Ольгой Смородской?

— Один, когда она передавала дела.

— Она не выходит на связь или вам не нужны ее пояснения?

— В них нет необходимости. Мне все понятно.