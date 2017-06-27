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27 июня 2017, 22:54 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Шишкина в «Локомотиве» не будет

По информации «СЭ», защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», продолжит карьеру в другом клубе.

По информации СЭ защитник Роман <span class=error>Шишкин</span> права на которого принадлежат Локомотиву продолжит карьеру в другом клубе. Увеличить
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У 30-летнего футболиста действующий контракт с железнодорожниками, но с января 2017 года он выступал на правах аренды в «Краснодаре».

Услуги футболиста не требуются Юрию Семину и в новом сезоне. Кроме того, не будет в команде и других защитников, интерес к которым проявлял «Локомотив» — Андрея Семенова, Романа Нойштедтера и Максима Беляева. (Сергей ЕГОРОВ).

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