Шишкина в «Локомотиве» не будет
По информации «СЭ», защитник Роман Шишкин, права на которого принадлежат «Локомотиву», продолжит карьеру в другом клубе.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
У 30-летнего футболиста действующий контракт с железнодорожниками, но с января 2017 года он выступал на правах аренды в «Краснодаре».
Услуги футболиста не требуются Юрию Семину и в новом сезоне. Кроме того, не будет в команде и других защитников, интерес к которым проявлял «Локомотив» — Андрея Семенова, Романа Нойштедтера и Максима Беляева. (Сергей ЕГОРОВ).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter