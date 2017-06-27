Пошкус возглавил молодежку «Амкара»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Он в этой должности сменил Константина Парамонова. Ранее он возглавлял литовские «Клайпедос Гранитас» и «Йонаву». В бытность футболистом Пошкус выступал в шести российских клубах: «Крыльях Советов», «Зените», «Динамо», «Ростове», «Урале» и «Сибири». С 2004 по 2005 год он играл в самарской команде под началом нынешнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.

Отмечается, что Парамонов останется в системе клуба.