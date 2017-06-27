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27 июня 2017, 22:53 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Пошкус возглавил молодежку «Амкара»

Новым главным тренером молодежной команды «Амкара» стал литовец Робертас Пошкус, сообщает официальный сайт клуба.

Новым главным тренером молодежной команды <span class=error>Амкара</span> стал литовец <span class=error>Робертас</span> <span class=error>Пошкус</span>. Увеличить
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Он в этой должности сменил Константина Парамонова. Ранее он возглавлял литовские «Клайпедос Гранитас» и «Йонаву». В бытность футболистом Пошкус выступал в шести российских клубах: «Крыльях Советов», «Зените», «Динамо», «Ростове», «Урале» и «Сибири». С 2004 по 2005 год он играл в самарской команде под началом нынешнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.

Отмечается, что Парамонов останется в системе клуба.

Амкар
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