Пошкус возглавил молодежку «Амкара»
Новым главным тренером молодежной команды «Амкара» стал литовец Робертас Пошкус, сообщает официальный сайт клуба.
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Он в этой должности сменил Константина Парамонова. Ранее он возглавлял литовские «Клайпедос Гранитас» и «Йонаву». В бытность футболистом Пошкус выступал в шести российских клубах: «Крыльях Советов», «Зените», «Динамо», «Ростове», «Урале» и «Сибири». С 2004 по 2005 год он играл в самарской команде под началом нынешнего главного тренера «Амкара» Гаджи Гаджиева.
Отмечается, что Парамонов останется в системе клуба.
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