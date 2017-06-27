Футболисты «Анжи» сыграли вничью с румынским клубом ЧФР в товарищеском матче

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. У махачкалинцев отличился Тома Фибел.

«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков. Сезон-2017/18 в РФПЛ должен стартовать 16 июля.