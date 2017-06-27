Футболисты «Анжи» сыграли вничью с румынским клубом ЧФР в товарищеском матче
Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с румынским клубом ЧФР в товарищеском матче на
учебно-тренировочном сборе в Словении.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. У махачкалинцев отличился Тома Фибел.
«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков. Сезон-2017/18 в РФПЛ должен стартовать 16 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter