Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30210029/
27 июня 2017, 22:47 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Футболисты «Анжи» сыграли вничью с румынским клубом ЧФР в товарищеском матче

Футболисты махачкалинского «Анжи» сыграли вничью с румынским клубом ЧФР в товарищеском матче на учебно-тренировочном сборе в Словении.

Футболисты махачкалинского <span class=error>Анжи</span> сыграли вничью с румынским клубом <span class=error>ЧФР</span> в товарищеском матче на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Словении. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. У махачкалинцев отличился Тома Фибел.

«Анжи» в минувшем сезоне финишировал на 12-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав в 30 матчах 30 очков. Сезон-2017/18 в РФПЛ должен стартовать 16 июля.

Анжи
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
23 июня

Красотка Эбигейл: фото 25-летней модели, которая ушла из спорта в кино

Футболист, сказавший «русские освободили нас от фашистов, а мы их от ЧМ»

«Беспредел, свинство, расизм»: эксперты о проигрыше боксера Ковалева