ФК «Арсенал» (Тула) уступил «Вольфсбергу» в первом матче под руководством Божовича
Футболисты тульского «Арсенала» потерпели поражение от клуба австрийской бундеслиги «Вольфсберг» в контрольной игре на
учебно-тренировочном сборе в Австрии.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась поражением российской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Арсенала» забил на 3-й минуте Федерико Расич.
Игра против «Вольфсберга» стала дебютной для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».
Следующий матч на сборе «Арсенал» проведет 30 июня с
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter