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27 июня 2017, 21:52 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

ФК «Арсенал» (Тула) уступил «Вольфсбергу» в первом матче под руководством Божовича

Футболисты тульского «Арсенала» потерпели поражение от клуба австрийской бундеслиги «Вольфсберг» в контрольной игре на учебно-тренировочном сборе в Австрии.

Футболисты тульского Арсенала потерпели поражение от клуба австрийской <span class=error>бундеслиги</span> Вольфсберг в контрольной игре на <nobr>учебно-тренировочном</nobr> сборе в Австрии. Увеличить
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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась поражением российской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Арсенала» забил на 3-й минуте Федерико Расич.

Игра против «Вольфсберга» стала дебютной для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».

Следующий матч на сборе «Арсенал» проведет 30 июня с вице-чемпионом Австрии венской «Аустрией». Завершится сбор товарищеской встречей с сербского «Вождовацем», которая запланирована на 4 июля.

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