ФК «Арсенал» (Тула) уступил «Вольфсбергу» в первом матче под руководством Божовича

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Встреча, прошедшая во вторник, завершилась поражением российской команды со счетом 1:2. Единственный гол в составе «Арсенала» забил на 3-й минуте Федерико Расич.

Игра против «Вольфсберга» стала дебютной для Миодрага Божовича на посту главного тренера «Арсенала».