Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30209722/
27 июня 2017, 21:02 | Футбол: Премьер-лига | Советский спорт

«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Дугласом

Интерес к полузащитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Дугласу Луису проявляет «Спартак».

Интерес к полузащитнику бразильского клуба <span class=error>Васко</span> да Гама <span class=error>Дугласу</span> <span class=error>Луису</span> проявляет Спартак. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Как сообщают бразильские СМИ, «Спартак» сделал предложение «Васко» продать игрока. Бразильский клуб пока не дал ответ.

В текущем сезоне 19-летний Дуглас Луис провел один матч за «Васко». Его контракт истекает летом 2021. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».

Спартак М
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

Еще 7 новостей  Все новости
26 июня

«Уничтожил звезду России». Американцы – о поражении Федора Емельяненко

Знакомимся с Дарьей - новой супругой Валерия Карпина (фото)

Футбол в России – это похороны. Что пишут в Германии о Кубке конфедераций