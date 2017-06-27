«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Дугласом
Интерес к полузащитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Дугласу Луису проявляет «Спартак».
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Как сообщают бразильские СМИ, «Спартак» сделал предложение «Васко» продать игрока. Бразильский клуб пока не дал ответ.
В текущем сезоне 19-летний Дуглас Луис провел один матч за «Васко». Его контракт истекает летом 2021. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».
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