«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» Дугласом

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Как сообщают бразильские СМИ, «Спартак» сделал предложение «Васко» продать игрока. Бразильский клуб пока не дал ответ.

В текущем сезоне 19-летний Дуглас Луис провел один матч за «Васко». Его контракт истекает летом 2021. Также сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Сити».