Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ
«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.
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ВРАТАРИ
ДАВИД ЮРЧЕНКО («АНЖИ», «УФА», «КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ» — В РФПЛ)
Естественно, что начинать укомплектование состава перед столь ответственным сезоном — дебютом в
АЛЕКСАНДР ГУТОР («ОРЕНБУРГ» — В РФПЛ)
Белорус явно пришел в команду на место запасного вратаря. Но важнее другое: Александр в прошлом сезоне выступал за провалившийся в ФНЛ «Оренбург», а значит и у него есть опыт игры в
Показатели Гутора не слишком круты (в среднем пропускает за матч 1,33 гола), но Гутор хорош при 11-метровых. За плечами Александра еще и семь сезонов в чемпионате Белоруссии, где, судя по цифрам, он не пропускал больше 0,44 гола за матч. Фантастика!
ЗАЩИТА
ВИТАЛИЙ ШАХОВ («ФАКЕЛ» и «ТОМЬ» — В ФНЛ)
В высшем дивизионе 26-летний защитник пока не играл, однако уже успел набраться необходимого опыта, чтобы сделать шаг вперед. Виталий — забивной защитник, в шести сезонах на взрослом уровне он умублился забить уже 24 гола.
АСЛАН ДУДИЕВ («АЛАНИЯ», «МОРДОВИЯ», «ТОМЬ», «АНЖИ» — В РФПЛ)
Еще один опытный боец с опытом игры в
Аслан — универсальный крайний бегунок, способный сыграть в обороне, полузащите или закрыть всю бровку. В чем не откажешь Дудиеву, так это в старании и постоянном желании обыгрывать.
ДЕНИС КУТИН («СПАРТАК» — В РФПЛ)
Москвичи избрали правильную позицию: отдавать в аренду своих лучших воспитанников с целью набраться опыта — априори правильное решение. Тем более, когда ты отдаешь игроков в клуб
ПОЛУЗАЩИТА
ГЕОРГИЙ МЕЛКАДЗЕ («СПАРТАК» — В РФПЛ)
Да, это всего лишь аренда, но она пойдет на пользу всем: «Спартак» пока не готов давать георгию игровое время, а «Тосно» с удовольствием поэксплуатирует одного из лучших игроков ФНЛ прошедшего сезона. Мелкадзе обладает прекрасной техникой, видением поля и природной резкостью. В любом случае, креатива впереди он точно прибавит.
АЛЕКСАНДР ТРОШЕЧКИН («ФАКЕЛ» — В ФНЛ)
Лучший молодой игрок первой лиги прошлого сезона Трошечкин принадлежит «Ростову». Но чтобы не заморозить карьеру парня, руководители клуба отдали его в аренду. Пока сказать
АЛЕКСАНДР КАРНИЦКИЙ (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)
Еще один белорус в «Тосно». Предыдущий сезон Карницкий провел в «Гомеле» и «Хапоэле Раанана» из Израиля. Этот хавбек креативный, опытный и трудолюбивый. Он одинаково хорош как в созидании, так и в завершении.
НУНУ РОША (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)
25-летний соотечественник Зе Луиша и его партнер по сборной
НАПАДАЮЩИЕ
АНДРЕ ВУКУШИЧ (В РОССИИ НЕ ИГРАЛ)
26-летний хорват солидно покатался по Европе: был в «Пескаре», «Лозанне», «Васланд-Беревене» и «Гройтер Фюрте». Назвать этого форварта забивным сложно, заколачивал больше десяти мячей в год он еще в юности в родном Хайдуке. А так — 3−4 мяча за сезон и все. Кто знает, может в России Вукушич раскроется
ТРЕНЕРЫ
МИШЕЛ ХУФФ, ФИЗПОДГОТОВКА (В РОССИИ НЕ РАБОТАЛ)
Дмитрий Парфенов специально под
ЧИСТКА ЗАРПЛАТНОЙ ВЕДОМОСТИ
Кроме активной работы по привлечению новых лиц в клуб, «Тосно» расстался с рядом футболистов. Команду покинули форвард форварды Милевский, Кутьин, Кериеенко, Багаев и Чхапелия, хавбеки Чиркин и Причиненко, защитники Богаев, Гарбуз и Логашов, вратари Нигматуллин и Книга.
Кроме того, клуб сохранил лидеров и вернул песпективных из аренды. Так, новые контракты подписали нападающий Заболотный, хавбеки Рустем Мухаметшин и Галиулин, защитники Сухарев и Буйволов.
В целом, кадровые перемены в клубе серьезные. Теперь важно сохранить ту игру, благодаря которой «Тосно» весь год висел на плечах у «Динамо». А то ведь знаете, как бывает: игроков новых взяли с десяток, а результата никакого. Как в Казани.
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