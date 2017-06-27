Три именитых европейских клуба присылали официальные запросы по Азмуну

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«Ростову» пришло сразу три официальных предложения по Азмуну от топ-5 клубов Серии А, Бундеслиги и АПЛ. Однако накануне появились фотографии иранца в футболке «Рубина» из прямой трансляции в «Инстаграме». Форвард неоднократно говорил, что новый главный тренер казанцев Курбан Бердыев для него футбольный отец и что он полностью доверяет этому специалисту.



В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.