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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30209609/
27 июня 2017, 20:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Три именитых европейских клуба присылали официальные запросы по Азмуну

По информации «Чемпионата», нападающий «Ростова» Сердар Азмун мог продолжить карьеру в Италии, Германии или Англии, но сейчас находится в шаге от перехода в «Рубин».

По информации Чемпионата нападающий Ростова <span class=error>Сердар</span> <span class=error>Азмун</span> мог продолжить карьеру в Италии Германии или Англии но сейчас находится в шаге от перехода в Рубин. Увеличить
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«Ростову» пришло сразу три официальных предложения по Азмуну от топ-5 клубов Серии А, Бундеслиги и АПЛ. Однако накануне появились фотографии иранца в футболке «Рубина» из прямой трансляции в «Инстаграме». Форвард неоднократно говорил, что новый главный тренер казанцев Курбан Бердыев для него футбольный отец и что он полностью доверяет этому специалисту.

В минувшем сезоне Сердар провёл 27 матчей в РФПЛ, забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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