Агент: «Зенит» действительно предложил за Павона € 18 млн, мы изучим предложение

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Ранее аргентинские СМИ сообщили, что сине-бело-голубые готовы отдать за форварда сумму отступных — € 18 млн.



«Это правда, что “Зенит” предложил за моего клиента € 18 млн. Теперь мы должны изучить предлагаемые условия», — приводит слова Идальго TyC Sports.



Павон недавно вылетел в Италию, чтобы оформить итальянский паспорт. В минувшем сезоне Кристиан провёл 30 матчей в чемпионате Аргентины и забил 9 голов.