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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30209506/
27 июня 2017, 20:24 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Кудряшов получил запросы из Турции, «Рубин» готов отдать за него сумму отступных

По информации «Чемпионата», защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры.

По информации Чемпионата защитник Ростова Фёдор <span class=error>Кудряшов</span> в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры. Увеличить
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К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2−2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию, из-за последних событий в этой стране.

Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в «Рубин» из-за хороших отношений с тренером Курбаном Бердыевым. В контракте Фёдора есть опция выкупа (€ 2 млн), которой казанцы, вероятно, и воспользуются.

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