Кудряшов получил запросы из Турции, «Рубин» готов отдать за него сумму отступных
По информации «Чемпионата», защитник «Ростова» Фёдор Кудряшов в настоящее время выбирает между несколькими вариантами продолжения карьеры.
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К 30-летнему футболисту есть предметный интерес клубов первой шестёрки чемпионата Турции, которые готовы платить игроку € 2−2,5 млн в год. Но россиянин будет рассматривать предложения только от «Бешикташа», «Фенербахче» и «Галатасарая». При этом Фёдор сомневается, стоит ли ехать в Турцию,
Однако на данный момент Кудряшов ближе всего к переходу в «Рубин»
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