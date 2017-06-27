Зобнин: Вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит процесс его реабилитации после операции.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил травму боковой и крестообразной связок колена,
«Через две недели уже буду бегать. Жду 7 июля, когда приеду в Москву, в родной «Спартак». С ногой всё нормально, потихонечку оживаю. Поиграю ещё, молодой, всё впереди.
Вполне реально, что через три месяца, даже чуть меньше, я буду тренироваться уже в общей группе, смогу играть нейтрального во время двухсторонних игр. Но ещё набирать форму месяца два как минимум.
Буду на Суперкубке, кстати. Поддержку команду и буду болеть всей душой, но пока не знаю, на какой трибуне, — сказал Зобнин в прямом эфире в «Инстаграме».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter