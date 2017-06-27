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27 июня 2017, 20:21 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Зобнин: Вполне реально, что через три месяца я буду в общей группе «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал, как проходит процесс его реабилитации после операции.

Полузащитник Спартака Роман <span class=error>Зобнин</span> рассказал как проходит процесс его реабилитации после операции. Увеличить
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5 июня в товарищеском матче сборной России с Венгрией (3:0) 23-летний футболист получил травму боковой и крестообразной связок колена, из-за которой не сыграет до конца этого года. 12 июня хавбеку сделали операцию.

«Через две недели уже буду бегать. Жду 7 июля, когда приеду в Москву, в родной «Спартак». С ногой всё нормально, потихонечку оживаю. Поиграю ещё, молодой, всё впереди.

Вполне реально, что через три месяца, даже чуть меньше, я буду тренироваться уже в общей группе, смогу играть нейтрального во время двухсторонних игр. Но ещё набирать форму месяца два как минимум.

Буду на Суперкубке, кстати. Поддержку команду и буду болеть всей душой, но пока не знаю, на какой трибуне, — сказал Зобнин в прямом эфире в «Инстаграме».

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