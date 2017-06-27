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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30209500/
27 июня 2017, 20:20 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Навас близок к переходу в «Рубин», но ему могут помешать семейные обстоятельства

По информации «Чемпионата», защитник Сесар Навас, который недавно покинул «Ростов» и получил статус свободного агента, может как остаться в России, так и покинуть страну.

По информации Чемпионата защитник <span class=error>Сесар</span> <span class=error>Навас</span> который недавно покинул Ростов и получил статус свободного агента может как остаться в России так и покинуть страну. Увеличить
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В услугах Наваса заинтересован главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев, и сейчас между сторонами идут переговоры. Однако семейные обстоятельства могут помешать испанцу остаться в России. Скоро 37-летний защитник должен принять решение о том, где продолжит карьеру.

Под руководством Бердыева Сесар отыграл в «Рубине» шесть сезонов, а в 2015-м покинул команду вместе с тренером и провёл в «Ростове» два сезона.

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