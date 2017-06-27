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27 июня 2017, 19:59 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Тошич обсудит с ЦСКА возможность продления контракта на втором сборе

Полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал «СЭ», что его действующий контракт с армейцами рассчитан до 30 июля.

Полузащитник ЦСКА <span class=error>Зоран</span> <span class=error>Тошич</span> рассказал СЭ что его действующий контракт с армейцами рассчитан до 30 июля. Увеличить
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При этом хавбек отметил, что обсуждение возможности продления соглашения состоится на втором сборе красно-синих в Австрии, который стартует 28 июня.

— Я продолжу тренироваться с ЦСКА на втором сборе, который начнется уже завтра — сказал Тошич. — У меня действует контракт до 30 июля, поэтому буду готовиться к сезону в составе армейцев.

— Есть подвижки в переговорах о новом контакте с ЦСКА?

— Пока нет. Я жду руководство клуба, чтобы обсудить это. Они обещали приехать на первый сбор, но у них не получилось. Заверили, что будут на втором, там и поговорим.

— В связи с тем, что ЦСКА так тянет с обсуждением нового соглашения, не поубавилось желание остаться в стане армейцев?

— Я не раз говорил, что ЦСКА для меня — вся жизнь. Я в Москве провел больше времени, чем в «Партизане», чем в любой из юношеских школ. Так что мое желание остаться меньше не стало. Другое дело — желание клуба. Если руководство решит, что я не нужен команде — буду искать другое место, где продолжить карьеру.

Напомним, что Тошич выступает за ЦСКА с 2010 года. В составе армейцев он провел 241 матч и забив 47 голов. За это время он трижды выиграл чемпионат России, а также по два раза завоевал Кубок и Суперкубок страны. (Павел ГУРЕВИЧ).

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