В Италии утверждают, что «Зенит» не отпускает Кришито в «Дженоа»
Защитник «Зенита» Доменико Кришито согласился перейти в «Дженоа», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
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Видимо, что-то случилось...
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Тем не менее, трансфер футболиста маловероятен, поскольку клуб не намерен его отпускать. Новый наставник питерцев Роберто Манчини рассчитывает на Кришито.
Отметим, что ранее сам Кришито заявил, что хоет остаться в «Зените» и стать его капитаном.
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