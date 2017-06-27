В Италии утверждают, что «Зенит» не отпускает Кришито в «Дженоа»

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Тем не менее, трансфер футболиста маловероятен, поскольку клуб не намерен его отпускать. Новый наставник питерцев Роберто Манчини рассчитывает на Кришито.

Отметим, что ранее сам Кришито заявил, что хоет остаться в «Зените» и стать его капитаном.