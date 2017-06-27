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27 июня 2017, 19:52 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

В Италии утверждают, что «Зенит» не отпускает Кришито в «Дженоа»

Защитник «Зенита» Доменико Кришито согласился перейти в «Дженоа», утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Защитник Зенита <span class=error>Доменико</span> <span class=error>Кришито</span> согласился перейти в <span class=error>Дженоа</span>. Увеличить
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Тем не менее, трансфер футболиста маловероятен, поскольку клуб не намерен его отпускать. Новый наставник питерцев Роберто Манчини рассчитывает на Кришито.

Отметим, что ранее сам Кришито заявил, что хоет остаться в «Зените» и стать его капитаном.

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