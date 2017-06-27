Агент: Во вторник или в среду Дриусси подпишет контракт с «Зенитом»

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— Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда «Зенит» пришлет нам контракт, — сказал Педросо. — Думаю, это произойдет во вторник или в среду.

Добавим, что, по информации «СЭ», 21-летний форвард во вторник попрощался с бывшими партнерами по команде.