Агент: Во вторник или в среду Дриусси подпишет контракт с «Зенитом»
Густаво Педросо, агент нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, сообщил корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ, что в течение 48 часов футболист станет игроком «Зенита».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
— Мы с Себастьяном сейчас находимся в
Добавим, что, по информации «СЭ», 21-летний форвард во вторник попрощался с бывшими партнерами по команде.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter