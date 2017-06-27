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27 июня 2017, 19:50 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Агент: Во вторник или в среду Дриусси подпишет контракт с «Зенитом»

Густаво Педросо, агент нападающего «Ривер Плейт» Себастьяна Дриусси, сообщил корреспонденту «СЭ» Гоше ЧЕРНОВУ, что в течение 48 часов футболист станет игроком «Зенита».

<span class=error>Густаво</span> <span class=error>Педросо</span> агент нападающего <span class=error>Ривер</span> <span class=error>Плейт</span> Себастьяна Дриусси сообщил корреспонденту СЭ Гоше <span class=error>ЧЕРНОВУ</span> что в течение 48 часов футболист станет игроком Зенита. Увеличить
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— Мы с Себастьяном сейчас находимся в Буэнос-Айресе и ждем, когда «Зенит» пришлет нам контракт, — сказал Педросо. — Думаю, это произойдет во вторник или в среду.

Добавим, что, по информации «СЭ», 21-летний форвард во вторник попрощался с бывшими партнерами по команде.

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