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27 июня 2017, 19:40 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Футболист «Локомотива» Фернандеш считает, что заслуживает право сыграть на ЧМ-2018

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш сказал, что хочет и заслуживает право сыграть в составе сборной Португалии на чемпионате мира 2018 года в России. Слова португальца приводит пресс-служба клуба.

31-летний футболист также рассказал о том что для него важно помочь Локомотиву стать лучше и проявить себя в еврокубках. Увеличить
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«Португальцы — чемпионы Европы, это сложившийся коллектив и команда. Кто рискнет поменять чемпионский состав? Если задать вопрос прямо: “Ману, считаешь ли ты, что заслуживаешь быть в сборной Португалии?”, я бы ответил — да, заслуживаю. Я уже три года в России и мечтаю сыграть здесь на мундиале в составе португальцев», — сказал Фернандеш.

«Не думаю, что меня не вызывают в сборную потому что я играю в чемпионате России. Данни (бывший игрок “Динамо” и “Зенита” — прим. ТАСС) тоже играл в России и вызывался в сборную — до тех пор, пока не получил травму. Мне бы очень хотелось думать, что между мной и Данни нет разницы, и я также заслуживаю вызова в сборную», — добавил португалец.

31-летний футболист также рассказал о том, что для него важно помочь «Локомотиву» стать лучше и проявить себя в еврокубках. «Знаете, когда я покину “Локомотив”, то хочу обернуться и увидеть, что сделал клуб лучше. Клуб заслуживает совсем других позиций и задач. И я вижу, что сейчас “Локомотив” придерживается этого курса, мы еще покажем себя в Европе».

За московский клуб футболист провел 74 матча и забил 16 голов. В сезоне-2016/17 Фернандеш во всех турнирах провел 26 матчей, забив девять голов и отдав 11 голевых передач. Контракт футболиста с клубом действует до 30 июня 2019 года. За сборную Португалии игрок выступал с 2005 по 2012 год, проведя девять матчей, в которых забил два мяча.

Чемпионат мира 2018 года пройдет в Москве, Санкт- Петербурге, Сочи, Казани, Саранске, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Калининграде, Екатеринбурге и Волгограде с 14 июня по 15 июля.

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