«Зенит» сделал «Сассуоло» официальное предложение по Ачерби
Как сообщает портал Sos Fanta со ссылкой на Sky Sport, «Зенит» намерен приобрести защитника «Сассуоло» Франческо Ачерби.
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По информации источника, петербургский клуб предложил за 29-летнего игрока 9 миллионов евро плюс бонусы. Сам игрока пока не дал ответа о переходе в «Зенит».
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали о заинтересованности в защитнике главного тренера Роберто Манчини.
В сезоне-2016/17 итальянский футболист провел 49 матчей и забил четыре гола. Контракт Ачерби с «Сассуоло» действует до 30 июня 2018 года. По данным Transfermarkt.de, стоимость защитника составляет 12 млн евро.
Ранее Франческо выступал за «Дженоа», «Кьево», «Милан» и «Реджину». Также на его счету два матча за сборную Италии.
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