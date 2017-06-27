«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»

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Также стало известно, что сине-бело-голубые планируют провести на «Петровском» первый домашний матч сезона-2017/18 и встречи, которые придутся на подготовку к чемпионату мира.

Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала» (2:0) и «Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене, перенесли на «Петровский» из-за плохого качества газона.

Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург» проходят матчи Кубка конфедераций.