«Зенит» продает абонементы на матчи, которые пройдут на «Петровском» и «Санкт-Петербурге»
Как сообщили «Фонтанке» в
пресс-службе «Зенита», поступившие в продажу абонементы на домашние матчи петербургского клуба действуют на два стадиона.
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Также стало известно, что
Напомним, в сезоне-2016/17 «Зенит» провел два матча на стадионе «Санкт-Петербург» против «Урала» (2:0) и «Терека» (1:1). Третий матч, который должен быть состояться на арене, перенесли на «Петровский»
Сейчас на стадионе «Санкт-Петербург» проходят матчи Кубка конфедераций.
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