«Локомотив» готов оказать содействие Ари в получении гражданства РФ

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Ранее 31-летний Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство. При этом его представитель Оливер Кабрера рассказал ТАСС, что нападающий хочет выступить за сборную России на чемпионате мира 2018 года.

«Безусловно, если Ари получит российское гражданство, это положительно скажется на “Локомотиве”. Вообще, желание стать гражданином нашей страны можно только приветствовать. Поэтому, если нашему игроку потребуется какая-либо юридическая или иная помощь, связанная с этой процедурой, мы ее окажем», — сказал Геркус.

В прошедшем сезоне нападающий стал обладателем Кубка России в составе «Локомотива», за который во всех турнирах забил 13 мячей в 31 матче.