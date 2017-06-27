Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30207741/
27 июня 2017, 17:31 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Божович: Минимальная задача тульского «Арсенала» — занять 10-е место в РФПЛ

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал решение возглавить уже шестой российский клуб в своей карьере, а также рассказал о задачах, стоящих перед командой в предстоящем сезоне. О назначении Божовича было объявлено 18 июня.

Новый главный тренер тульского Арсенала <span class=error>Миодраг</span> <span class=error>Божович</span> прокомментировал решение возглавить уже шестой российский клуб в своей карьере а также рассказал о задачах стоящих перед командой в предстоящем сезоне. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«В первую очередь да, это новый вызов. К тому же это рекорд для меня — шестая команда, которую я возглавляю в России. Некоторые странные люди говорят, что я в России ничего не сделал. Я считаю, что это не так, я проделал большую работу. Не хочу сейчас говорить про себя. Но я иностранец, который работал в шести разных командах. Думаю, что это о чём-то говорит.

В России я чувствую себя как дома, потому что хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нём. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное.

Минимальная задача — занять 10-е место, а максимальная — 8-е. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России, естественно.

Наверняка у нас будут и русские игроки, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество других игроков, — поведал Божович.

Специалист также высказал мнение, чего не хватало команде для достижения хорошего результата в прошлом сезоне. «Мне трудно говорить сейчас. Думаю, что команда не была боевой. “Арсенал” проигрывал много единоборств. Не хватало и того, чтобы в гостях зацепиться за очки. В Туле команда выглядела намного лучше», — сказал Божович в интервью изданию «Слобода».

Арсенал Т
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Премьер-лиги

«Амкар» отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клуба

«Амкар» отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клуба

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский «Амкар» отправил в отставку главного тренера молодежной команды, лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Константина Парамонова. Об этом ТАСС сообщил сам Парамонов.
Еще 7 новостей  Все новости
13 июня

Тренируйся, как Шарапова: 5 слагаемых чемпионства

Популярный антистресс: 5 фактов о спиннере

Халк изобразил тот же жест, который сделали Кокорин и Дзюба. ФОТО