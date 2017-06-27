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«В первую очередь да, это новый вызов. К тому же это рекорд для меня — шестая команда, которую я возглавляю в России. Некоторые странные люди говорят, что я в России ничего не сделал. Я считаю, что это не так, я проделал большую работу. Не хочу сейчас говорить про себя. Но я иностранец, который работал в шести разных командах. Думаю, что это о чём-то говорит.

В России я чувствую себя как дома, потому что хорошо понимаю русский язык, неплохо говорю на нём. Русский менталитет мне очень близок. Это самое главное.

Минимальная задача — занять 10-е место, а максимальная — 8-е. При этом нужно хорошо выступить в Кубке России, естественно.

Наверняка у нас будут и русские игроки, и иностранцы. Мы должны создать конкуренцию, она поднимает качество других игроков, — поведал Божович.

Специалист также высказал мнение, чего не хватало команде для достижения хорошего результата в прошлом сезоне. «Мне трудно говорить сейчас. Думаю, что команда не была боевой. “Арсенал” проигрывал много единоборств. Не хватало и того, чтобы в гостях зацепиться за очки. В Туле команда выглядела намного лучше», — сказал Божович в интервью изданию «Слобода».