Исполнительный директор «Динамо»: Хорошо, что Данни не перешел в «Краснодар»

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Во вторник чешская «Славия» объявила о заключении контракта с 33-летним полузащитником. Ранее Кречетов рассказывал, что «Динамо» заинтересовано в подписании соглашения с португальцем.

«Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в «Краснодар», — сказал Кречетов.

В начале июня футболист объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного «Динамо» за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.