Исполнительный директор «Динамо»: Хорошо, что Данни не перешел в «Краснодар»
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Исполнительный директор футбольного клуба «Динамо» Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из
санкт-петербургского «Зенита», в чешской «Славии». Об этом он рассказал ТАСС.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Во вторник чешская «Славия» объявила о заключении контракта с 33-летним полузащитником. Ранее Кречетов рассказывал, что «Динамо» заинтересовано в подписании соглашения с португальцем.
«Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в «Краснодар», — сказал Кречетов.
В начале июня футболист объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного «Динамо» за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за
В составе «Зенита» Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter