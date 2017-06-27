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27 июня 2017, 17:17 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Исполнительный директор «Динамо»: Хорошо, что Данни не перешел в «Краснодар»

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Исполнительный директор футбольного клуба «Динамо» Евгений Кречетов пожелал удачи полузащитнику Мигелю Данни, который ранее ушел из санкт-петербургского «Зенита», в чешской «Славии». Об этом он рассказал ТАСС.

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Во вторник чешская «Славия» объявила о заключении контракта с 33-летним полузащитником. Ранее Кречетов рассказывал, что «Динамо» заинтересовано в подписании соглашения с португальцем.

«Удачи Данни на новом месте. Мы хотели, чтобы он был у нас, но не получилось. Мы ему звонили и отправляли бумагу, были на контакте. Но хорошо, что он не ушел в «Краснодар», — сказал Кречетов.

В начале июня футболист объявил об уходе из «Зенита», за который выступал с августа 2008 года. Он перешел в петербургский клуб из столичного «Динамо» за рекордные на тот момент для российского футбола 30 млн евро. Португалец дебютировал за петербуржцев в матче за Суперкубок УЕФА 2008 года с «Манчестер Юнайтед» (2:1), в котором забил победный мяч и был признан лучшим игроком встречи. Данни провел за санкт-петербургскую команду в различных турнирах 251 матч, забив 68 мячей.

В составе «Зенита» Данни стал трехкратным чемпионом России (2010, 2012, 2015) и двукратным обладателем Кубка страны (2010, 2016). Полузащитник семь раз входил в список 33 лучших игроков Российской футбольной премьер-лиги по итогам сезона, в 2010 году Данни был признан футболистом года в России по версии еженедельника «Футбол». Также в его активе 38 матчей и четыре гола за сборную Португалии.

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