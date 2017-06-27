«Дженоа» сделает ещё одну попытку приобретения Кришито у «Зенита»

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Отмечается, что Кришито ради возвращения в «Дженоа» был согласен на уменьшение зарплаты, но «Зенит» отказался расставаться с итальянским защитником. Главный тренер сине-бело-голубых Роберто Манчини рассчитывает на своего соотечественника и уже заявил, что Кришито идеально подходит на роль капитана «Зенита».

Кришито перешёл в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году.