«Дженоа» сделает ещё одну попытку приобретения Кришито у «Зенита»
Накануне Доменико Кришито заявил, что останется в «Зените», однако «Дженоа» сделает ещё одну попытку приобретения 30-летнего футболиста, сообщают итальянские СМИ.
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Отмечается, что Кришито ради возвращения в «Дженоа» был согласен на уменьшение зарплаты, но «Зенит» отказался расставаться с итальянским защитником. Главный тренер
Кришито перешёл в «Зенит» из «Дженоа» в 2011 году.
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