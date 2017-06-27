Бокий стал новым руководителем селекционного отдела «Зенита»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович прокомментировал решение возглавить уже шестой российский клуб в своей карьере, а также рассказал о задачах, стоящих перед командой в предстоящем сезоне. О назначении Божовича было объявлено 18 июня.