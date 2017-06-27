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27 июня 2017, 17:11 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Бокий стал новым руководителем селекционного отдела «Зенита»

Бывший футболист московских «Динамо» и «Спартака» Александр Бокий вернулся в «Зенит». 60-летний специалист в 2006 году работал в селекционном отделе петербургского клуба, а с декабря 2007-го по декабрь 2008-го являлся спортивным директором «Зенита».

Как сообщает Bobsoccer, Бокий будет исполнять функции Антона Евменова, покидающего структуру сине-бело-голубых. Приказ о назначении подписан сегодня.

Последним местом работы Бокия был «Анжи». Специалист работал в тренерском штабе под руководством Павла Врбы.

Зенит
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