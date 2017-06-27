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27 июня 2017, 16:51 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

«Анжи» официально объявил об аренде полузащитника «Шахтёра» Данченко

«Анжи» и донецкий «Шахтёр» договорились об аренде полузащитника Олега Данченко, сообщает официальный сайт дагестанской команды.

22-летний футболист ранее выступал на Украине за «Динамо» (Хмельницкий) и «Черноморец» (Одесса). Права на Данченко принадлежат «Шахтёру», с которым он подписал контракт 29 февраля 2016 года. Игрок является воспитанником запорожского «Металлурга».

В «Анжи» новичок махачкалинской команды будет выступать до окончания сезона-2017/18. Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодёжной сборной Украины.

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