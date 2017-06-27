«Анжи» официально объявил об аренде полузащитника «Шахтёра» Данченко

22-летний футболист ранее выступал на Украине за «Динамо» (Хмельницкий) и «Черноморец» (Одесса). Права на Данченко принадлежат «Шахтёру», с которым он подписал контракт 29 февраля 2016 года. Игрок является воспитанником запорожского «Металлурга».

В «Анжи» новичок махачкалинской команды будет выступать до окончания сезона-2017/18. Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодёжной сборной Украины.