«Анжи» официально объявил об аренде полузащитника «Шахтёра» Данченко
«Анжи» и донецкий «Шахтёр» договорились об аренде полузащитника Олега Данченко, сообщает официальный сайт дагестанской команды.
22-летний футболист ранее выступал на Украине за «Динамо» (Хмельницкий) и «Черноморец» (Одесса). Права на Данченко принадлежат «Шахтёру», с которым он подписал контракт 29 февраля 2016 года. Игрок является воспитанником запорожского «Металлурга».
В «Анжи» новичок махачкалинской команды будет выступать до окончания сезона-2017/18. Полузащитник имеет в активе два матча в составе молодёжной сборной Украины.
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