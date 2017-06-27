Хавбек ФК «Локомотив» Фернандеш заявил, что в данный момент счастлив в клубе
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Португальский футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш заявил, что в данный момент счастлив находиться в клубе и хочет приносить ему пользу.
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Ранее в июне турецкие СМИ сообщили, что турецкий «Фенербахче» намерен приобрести Фернандеша, который является одной из главных целей турецкого клуба в трансферное окно.
«Я долго играл в Турции и заметил, что там очень любят делать новости из ничего. А еще у турок хорошее воображение. Это все, что я могу сказать. Футбольная жизнь, впрочем, непредсказуемая: как мы можем знать о том, что будет завтра? Сейчас я говорю, что счастлив здесь и хочу приносить пользу «Локомотиву», — цитирует Фернандеша сайт «Локомотива».
Фернандеш перешел в «Локомотив» в 2014 году из стамбульского «Бешикташа». В составе москвичей он провел 74 игры, забил 16 мячей и стал двукратным обладателем Кубка России. Контракт Фернандеша с «Локомотивом» действует до конца июня 2019 года. По данным портала transfermarkt.com, трансферная стоимость полузащитника составляет 3,5 миллиона евро.
На данный момент португальский полузащитник вместе с партнерами по команде находится на сборе в Австрии.
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