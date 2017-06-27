«Тосно» проведет товарищеские матчи с «Динамо» (Загреб) и еще двумя клубами

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«Тосно» 29 июня отправится на заключительный подготовительный сбор в словенском городе Раденци, во время которого проведет контрольные матчи с хорватскими «Интером» (1 июля) и «Динамо» из Загреба (4 июля), а также с белградскими «Чукаричками» (7 июля).