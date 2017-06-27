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27 июня 2017, 15:59 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тосно» проведет товарищеские матчи с «Динамо» (Загреб) и еще двумя клубами

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Новичок РФПЛ клуб «Тосно» (Ленинградская область) сыграет три контрольных матча на сборе в Словении, сообщается на официальном сайте команды.

Новичок <span class=error>РФПЛ</span> клуб <span class=error>Тосно</span> (Ленинградская область) сыграет три контрольных матча на сборе в Словении сообщается на официальном сайте команды. Увеличить
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«Тосно» 29 июня отправится на заключительный подготовительный сбор в словенском городе Раденци, во время которого проведет контрольные матчи с хорватскими «Интером» (1 июля) и «Динамо» из Загреба (4 июля), а также с белградскими «Чукаричками» (7 июля).

«Тосно» в прошедшем сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу. Сезон-2017/18 в РФПЛ стартует 16 июля.

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МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. «Ростов» и «Тосно» достигли договоренности об аренде полузащитника Александра Трошечкина футбольным клубом из Ленинградской области, сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.
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