Футболист «Локомотива» Ари хочет выступить за сборную России на ЧМ-2018

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее 31-летний Ари в интервью ESPN Brasil сообщил, что в ближайшие несколько месяцев может получить российское гражданство.

«Я не говорю, что эта информация неверная, я ее не подтверждаю и не опровергаю. Но комментировать ее не могу просто потому, что с Ари мы на эту тему не общались. Но он хотел бы выступать за сборную России и сыграть за нее на ближайшем чемпионате мира», — сказал Кабрера.

В 2014 году бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло беседовал с Ари насчет возможности его выступления за российскую национальную команду. «Действительно, Капелло был крайне заинтересован в том, чтобы Ари выступал за сборную России, но дальше этого дело так и не пошло», — отметил Кабрера.

Cогласно правилам Международной федерации футбола, игрок может сменить спортивное гражданство после того, как проживет в стране, за сборную которой намерен выступать, не менее пяти лет. Также игрок не должен быть заигран за какую-либо сборную в официальных матчах. Ари за национальную команду Бразилии не выступал никогда.

Первым российским клубом Ари был московский «Спартак», куда он перешел в 2010 году. Летом 2013 года Ари стал игроком «Краснодара», а зимой 2016 года был арендован «Локомотивом», в составе которого стал обладателем Кубка России.

Ари провел за российские клубы в различных турнирах 236 матчей, забив 69 мячей.