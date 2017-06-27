Дзагоев: Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в последний день австрийского сбора рассказал о своём физическом состоянии и о том, как проходит подготовка к сезону-2017/18. Футболист получил травму на финише прошлого сезона и был вынужден пропустить Кубок конфедераций.
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Видимо, что-то случилось...
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«Чувствую себя хорошо, работа идёт по графику. В отпуске занимался с физиотерапевтом в Сербии, поехал туда ещё 28 мая. Он расписал для меня программу на весь первый сбор. Программа такая: первую тренировку я работал с небольшими ограничениями. Делал все упражнения, а когда играли в футбол, выполнял роль нейтрального. Вторая тренировка — день работал, день выходной. Обычная вечерняя тренировка выглядела так: около полутора часов я занимался в тренажёрном зале, плюс 30−40 минут беговой работы. Иногда тренажёрка была два часа, в этом случае бегал минут 20.
Сбор прошёл без проблем. Ни разу не было
5 и 9 июля смогу ли принять участие в контрольных матчах? Наверное, 5-го вряд ли, а вот 9-го, скорее всего, смогу. По крайней мере в данный момент мне кажется именно так. Вроде бы есть ощущение, что готов, но здоровье в последнее время подводило, и поэтому нужно грамотно подойти к этому вопросу. Не хочется опять один матч играть, а потом три недели восстанавливаться. Нужно вылечиться раз и навсегда и постоянно играть в футбол.
С самого начала сезона у ЦСКА очень плотный график? Дальше первой игры с «Анжи» не заглядываю. Готовимся к ней, а дальше будем жить от матча к матчу. Насыщенный календарь не пугает, соответствующего опыта у нашей команды более чем достаточно, — цитирует Дзагоева Bobsoccer.
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