Как будут называться новые улицы на «Динамо»?

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В понедельник старший вице-президент банка ВТБ, руководитель проекта «ВТБ Арена парк» Андрей Перегудов объявил предварительные итоги конкурса, поблагодарив участников за неравнодушный и креативный подход.

«Названия предлагались самые неожиданные, но мы остановились на таком списке: улица Серебряного дождя, Серебряная аллея, улица Архитектурная, Вратарский переулок, улица Развития, улица Аркадия Лангмана (один из проектировщиков стадиона), улица Спортивных побед, улица Олимпийских рекордов, улица Белки и Стрелки (поблизости располагается Институт медико-биологических проблем РАН, где собачек готовили к полету в космос), Задняя Прудовая аллея (так до XIX века называлась Петровско-Разумовская аллея), улица Адама Менеласа (шотландец, главный планировщик Петровского парка, улица Болельщиков, аллея Ветеранов “Динамо” и улица Внезапная. Все авторы этих названий получат призы от проекта — ретро мячи 1954 года», — сообщил Перегудов.

Свыше 300 предложений было прислано в рамках конкурса по наименованию новых улиц, образующихся в ходе реализации проекта «ВТБ Арена парк». Согласно условиям проведения, все отобранные варианты будут направлены в Городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.

Туда же поступят и варианты, присылаемые посетителями сайта проекта и его официальных страниц в социальных сетях.

К 18 августа будет сформирован шорт-лист конкурса — максимум по три названия на каждую из улиц. Во время финального этапа, до 31 августа 2017 года, все желающие смогут проголосовать за понравившиеся варианты на официальной странице конкурса в социальной сети «ВКонтакте».

9 сентября после подсчета голосов и подведения итогов конкурса члены жюри объявят имена победителей и проведут торжественную церемонию награждения.