Как будут называться новые улицы на «Динамо»?
В апреле 2017 года «ВТБ Арена парк» объявил конкурс на названия новых улиц, спроектированных в рамках комплексной реконструкции Центрального стадиона «Динамо».
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В понедельник старший
«Названия предлагались самые неожиданные, но мы остановились на таком списке: улица Серебряного дождя, Серебряная аллея, улица Архитектурная, Вратарский переулок, улица Развития, улица Аркадия Лангмана (один из проектировщиков стадиона), улица Спортивных побед, улица Олимпийских рекордов, улица Белки и Стрелки (поблизости располагается Институт
Свыше 300 предложений было прислано в рамках конкурса по наименованию новых улиц, образующихся в ходе реализации проекта «ВТБ Арена парк». Согласно условиям проведения, все отобранные варианты будут направлены в Городскую межведомственную комиссию по наименованию территориальных единиц, улиц, станций метрополитена, организаций и других объектов города Москвы.
Туда же поступят и варианты, присылаемые посетителями сайта проекта и его официальных страниц в социальных сетях.
К 18 августа будет сформирован
9 сентября после подсчета голосов и подведения итогов конкурса члены жюри объявят имена победителей и проведут торжественную церемонию награждения.
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