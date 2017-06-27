«Амкар» отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клуба
МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский «Амкар» отправил в отставку главного тренера молодежной команды, лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Константина Парамонова. Об этом ТАСС сообщил сам Парамонов.
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Футболисты дублирующего состава «Амкара» в минувшем сезоне заняли последнее место в первенстве России среди молодежных команд
«Клуб решил, что в нашей молодежной команде должны играть воспитанники нашей школы. Это логично, но я ответил, что наша школа работает не очень качественно, выпуская не совсем готовых футболистов для дубля, и их приходится заново переучивать, — сказал Парамонов. — Я доказывал руководству, что наши воспитанники школы слабее, чем сверстники из других команд, и надо было брать игроков со стороны, на что мне сказали, что результат идет от меня и я плохо тренирую».
По словам Парамонова, «Амкар» предложил ему должность куратора
«Я не вижу в этой работе смысла: я сам тренирую, а тут придется давать советы тренерам. Получается, я вне футбольного поля. Хочется или тренировать, или работать у
Парамонов практически на протяжении всей игровой карьеры выступал в Перми за «Звезду» и «Амкар». Является лучшим бомбардиром за всю историю «Амкара», забив 170 голов, в 2003 году помог клубу выйти в
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