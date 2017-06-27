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27 июня 2017, 13:49 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Амкар» отправил в отставку тренера молодежной команды, лучшего бомбардира клуба

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Пермский «Амкар» отправил в отставку главного тренера молодежной команды, лучшего бомбардира в истории футбольного клуба Константина Парамонова. Об этом ТАСС сообщил сам Парамонов.

Амкар отправил в отставку тренера молодежной команды лучшего бомбардира клуба - Фото Увеличить
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Футболисты дублирующего состава «Амкара» в минувшем сезоне заняли последнее место в первенстве России среди молодежных команд премьер-лиги. Причиной такого выступления, по словам Парамонова, стал слабый уровень воспитанников клубной школы «Амкара».

«Клуб решил, что в нашей молодежной команде должны играть воспитанники нашей школы. Это логично, но я ответил, что наша школа работает не очень качественно, выпуская не совсем готовых футболистов для дубля, и их приходится заново переучивать, — сказал Парамонов. — Я доказывал руководству, что наши воспитанники школы слабее, чем сверстники из других команд, и надо было брать игроков со стороны, на что мне сказали, что результат идет от меня и я плохо тренирую».

По словам Парамонова, «Амкар» предложил ему должность куратора детско-юношеской школы клуба, но он отказался.

«Я не вижу в этой работе смысла: я сам тренирую, а тут придется давать советы тренерам. Получается, я вне футбольного поля. Хочется или тренировать, или работать у кого-то помощником. Сейчас ищу работу, готов рассмотреть любые предложения в разных лигах — главное, быть в футболе», — отметил он.

Парамонов практически на протяжении всей игровой карьеры выступал в Перми за «Звезду» и «Амкар». Является лучшим бомбардиром за всю историю «Амкара», забив 170 голов, в 2003 году помог клубу выйти в премьер-лигу. В 2008 году завершил спортивную карьеру и с 2012 года возглавлял молодежный состав «Амкара».

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