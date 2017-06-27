Особенный и спасатель для Карреры

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АТТИЛА ДЛЯ «НЕПОБЕДИМЫХ»

Аттила Мальфатти, 45 лет, тренер

Мальфатти родился 20 марта 1972 года. Выступал на профессиональном уровне за «Специю», «Каррарезе», «Терамо», «Савойю», но, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, завершил карьеру игрока и начал тренировать юношеские команды «Ювентуса».

В структуру туринского клуба Мальфатти попал по приглашению Пьетро Леонарди, известного в Италии футбольного руководителя (на тот момент — молодежного сектора «бьянконери»).

Аттилу Мальфатти, вероятно, очень вдохновляет судьба Карреры, с которым он работал несколько лет в молодежном «Ювентусе»: как и Массимо, его помощник мечтает стать главным тренером взрослой команды.

В туринской карьере у Аттилы был небольшой перерыв. С 2006 по 2008 год он работал с молодежью ныне не существующего клуба «Чиско Рома», но впоследствии вновь вернулся в систему «Ювентуса» и руководил разными подразделениями академии «Старой Синьоры». Мальфатти — не функционер, а практик: он работал с детьми и подростками, внимательно следил за выполнением плана работы в школах академии.

Аттила — соавтор программ тренировок для детей и подростков, обучающихся в академии «Ювентуса». В одной из таких работ, имеющей гриф «Конфиденциально. Не копировать и не распространять» содержатся основные принципы, в рамках которых должен проходить тренировочный процесс у детей. Подробно расписаны методики их обучения как при владении мячом, так и при его потере. Объясняется, почему для каждого возраста нужны строго определенные программы тренировок, какими они должны быть, а сам процесс работы называется «искусство тренировать».

Мальфатти рассматривает тренировочный процесс как своего рода искусство нахождения баланса между разными людьми и даже возрастами. Он стал одним из основателей футбольной школы для людей с ограниченными возможностями, в которой сейчас занимаются ученики в возрасте от 5 до 35 лет. Шефство над ней взял защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини.

Мальфатти называют Особенным. После того как Аттила стал помощником Карреры в «Спартаке», ученики его школы, которая раньше именовалась «Непобедимые», написали тренеру письмо:

«Профессиональный футбол — это твое, и так было всегда. И когда ты играл, и когда ты тренировал молодежь, и теперь, когда ты наконец стал помощником Массимо Карреры, рулевого московского «Спартака», нового чемпиона России!

Поздравляем, Аттила, ты заслужил это, и все мы гордимся тобой! Мы очень многому научились у тебя, и продолжим это делать, потому что в такое технологичное время ты можешь быть нашим спортивным директором и на расстоянии.

С сегодняшнего дня у «Спартака» стало на 380 непобедимых тифози больше!

Ни пуха, ни пера тебе, Особенный!

КОРОЛЬ ФИЗПОДГОТОВКИ

Джорджо Д’Урбано, 59 лет, тренер по физподготовке

Д’Урбано родился в Кьети, в 200 километрах от Рима. Жизнь в маленьком городке текла очень медленно, и чтобы как-то вырваться из рутины, Джорджо с шестнадцати лет совершал восхождения на горы и спускался оттуда на лыжах. В первом же своем спуске он упал и повредил копчик, но это его не остановило. Спустя четыре года Д’Урбано уже работал спасателем в горах.

Еще через четыре года друг предложил ему поступить в учебное заведение в Риме, которое готовило специалистов, в том числе и по горнолыжному спорту. Среди претендентов на семь мест были четыре тренера национальной сборной, а у Джорджо из регалий — лишь диплом института физкультуры. Но он проявил такое желание учиться, что его приняли. Впоследствии Д’Урбано работал в штабе женской лыжной сборной Италии, затем его подопечным был знаменитый слаломист Альберто Томба, с которым он трудился шесть лет.

В 2003 году карьера тренера по физподготовке сделала крутой поворот: он стал работать с футболистами. Первым его клубом оказалась «Аталанта», в которой тогда еще играл Массимо Каррера. В Бергамо Д’Урбано трудился четыре года, после чего перешел в «Про Верчелли». Затем было четырехлетнее сотрудничество с женской волейбольной «Новарой» и сборной Италии по водным лыжам.

В сезоне-2010/11 Д’Урбано работал с Антонио Конте в «Сиене», отвечая за структуру, аналогичную MilanLab в «Милане» — лабораторном комплексе, где собираются и анализируются физические данные игроков и составляются рекомендации для тренировок. «Сиена» вернулась в Серию А, однако впоследствии дело «кальчополи» не обошло стороной и Д’Урбано — он был дисквалифицирован на пять с половиной месяцев с формулировкой «поскольку не мог не знать о договорных матчах». «Футболисты, значит, могли, а я не мог?» — саркастически реагировал на это Д’Урбано.

Имея трехлетний контракт с «Сиеной», Джорджо не последовал за Конте в «Ювентус». Известно также, что специалиста несколько раз пытался заполучить «Милан», однако переход в клуб Берлускони так и не состоялся. Последние два года Д’Урбано работал с мужской олимпийской сборной Италии по волейболу (и завоевал с ней серебро Рио-2016), а также сотрудничал с футбольным клубом третьего дивизиона «Олбия», главным тренером которой являлся Микеле Миньяни, экс-тренер молодежного состава «Сиены».

Несмотря на итоги «кальчополи», профессиональные качества Д’Урбано под сомнение никто не ставит. Спортсмены, с которыми он сотрудничал, зовут его Проф, то есть Профессор. Коллеги отметили его работу в «Сиене» премией «Золотой хронометр», вручаемой лучшему тренеру по физподготовке.

Наставники команд, с которыми работал Д’Урбано, считают его величайшим специалистом. Итальянские издания не жалеют хвалебных слов в адрес Джорджо, а некоторые из них называют его королем тренеров по физподготовке!

Помимо основной специальности Д’Урбано занимается публицистикой, он автор нескольких книг, в которых описывает как используемые им методы работы и программное обеспечение, так и свой жизненный опыт.

ИТАЛЬЯНЦЫ В ШТАБЕ МАССИМО КАРРЕРЫ:

Аттила МАЛЬФАТТИ, тренер, 45 лет, в «Спартаке» с 14 июня 2017 года.

Джанлука РИОММИ, тренер вратарей, 48 лет, в «Спартаке» с 15 июня 2014 года.

Джорджо Д’УРБАНО, тренер по физподготовке, 59 лет, в «Спартаке» с 14 июня 2017 года.

Диего МАНТОВАНИ, тренер по реабилитации, 39 лет, в «Спартаке» с 19 января 2011 года.

Сара ФАБРИС, специалист по спортивному питанию, в «Спартаке» с февраля 2017 года.