«Зенит» превращается в «Барселону». И у него получается
Мунир еще не перешел к Роберто Манчини, но «Барселона» к Петербургу близко и без того.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Зенит», кроме глубинной футбольной перестройки, затеял развитие в ширину. Команды в трех видах спорта под главным петербургским брендом уже официально есть, «Газпром» размышляет про еще две.
Вряд ли есть хоть
Каталонцы, если считать только взрослые команды, охватили 9 видов спорта и создали 12 команд: баскетбол, в том числе на колясках, пляжный футбол,
Все те виды, которые собирается к «Зениту» плюсовать «Газпром», у «Барселоны» тоже есть, у них в комплекте вообще почти все возможное игровое и командное. Разве что за счет хоккея с мячом можно выделиться — и, кстати, это вполне возможно. Идею продвигает лично Николай Валуев.
У обострения активности «Газпрома» есть более прагматичное объяснение, кроме возвышенной цели стремиться к уровню «Барселоны». Прямо сейчас компания активно переезжает в Петербург: уже целиком здесь несколько ее крупных дочек, она массово покупает и арендует новые площади в
Раньше клубы, которые жили при поддержке компании, были раскиданы по стране. Теперь спорт следует за общим курсом локализации в Петербурге. Это не значит, что в других регионах «Газпром» перестанет финансировать местные команды. Возможно, как в волейболе казанский и петербургский «Зениты», с одним спонсором будут сосуществовать по двое.
«Газпром» настаивает, что футбольный проект — не меценатство, а успешный кейс по продвижению бренда. С одной стороны, внутри России за счет волейбола или гандбола вряд ли удастся
Борьба за петербургского болельщика у «Зенита» будет масштабной, причем самая существенная разница между ожиданием и реальностью будет у футбольной команды на новом стадионе. А баскетбольный пример убеждает, что правильным маркетингом или хотя бы просто его присутствием на нетоповый вид тоже.
Андрей Васильев
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