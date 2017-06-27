Эзатолахи вернулся в расположение «Ростова» после аренды в «Анжи»

20-летний иранский полузащитник присоединился к команде на сборе в австрийском Шладминге.

Эзатолахи перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. В минувшем сезоне иранец провел за ростовчан 10 матчей в чемпионате России и 6 игр в Лиге чемпионов, отличившись по разу в каждом из турниров. Вторую часть сезона он выступал за «Анжи» и провел 10 матчей в премьер-лиге.

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