Эзатолахи вернулся в расположение «Ростова» после аренды в «Анжи»
МОСКВА, 27 июн —
Р-Спорт. Футболист «Ростова» Саид Эзатолахи вернулся в расположение клуба после аренды в махачкалинском «Анжи», сообщается в официальном микроблоге ростовской команды в Twitter.
20-летний иранский полузащитник присоединился к команде на сборе в австрийском Шладминге.
Эзатолахи перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. В минувшем сезоне иранец провел за ростовчан 10 матчей в чемпионате России и 6 игр в Лиге чемпионов, отличившись по разу в каждом из турниров. Вторую часть сезона он выступал за «Анжи» и провел 10 матчей в
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