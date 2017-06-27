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27 июня 2017, 13:31 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Эзатолахи вернулся в расположение «Ростова» после аренды в «Анжи»

МОСКВА, 27 июн — Р-Спорт. Футболист «Ростова» Саид Эзатолахи вернулся в расположение клуба после аренды в махачкалинском «Анжи», сообщается в официальном микроблоге ростовской команды в Twitter.

20-летний иранский полузащитник присоединился к команде на сборе в австрийском Шладминге.

Эзатолахи перешел в «Ростов» в феврале 2016 года. В минувшем сезоне иранец провел за ростовчан 10 матчей в чемпионате России и 6 игр в Лиге чемпионов, отличившись по разу в каждом из турниров. Вторую часть сезона он выступал за «Анжи» и провел 10 матчей в премьер-лиге.

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