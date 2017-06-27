Самые долгие трансферы России: от Сычева до Миранчука

МАРСЕЛЬСКИЙ ПОБЕГ СЫЧЕВА.

Для Дмитрия Сычева большой футбол начался идеально. Он штамповал голы в «Спартаке», сыграл на ЧМ-2002, а потом случился один из самых громких скандалов в истории отечественного футбола. Красно-белые хотели продлить контракт с молодым нападающим, с отцом форварда беседовал Олег Романцев, а сам Сычев подал заявление в КДК, заявив, что красно-белые не допускают к переговорам его представителей и не выполнили ряд обязательств. 16 августа 2002 года Дмитрий сыграл против «Алании», а спустя два дня с вещами покинул базу в Тарасовке. Было подано заявление об уходе, которое удовлетворили, но одновременно дисквалифицировали футболиста на четыре месяца. Будучи дисквалифицированным, форвард поддерживал форму в подольском «Витязе» и в родном Омске, после чего набирал кондиции в медико-реабилитационном центре киевского «Динамо». Закончилось все еще одним скандалом — подписанием контракта с ведущим украинским клубом и последующей просьбой аннулировать соглашение. Позднее ФИФА признал, что киевляне не договорились с имевшим право на компенсацию «Спартаком», а Сычев вернулся на поле через пять месяцев после начала всей этой истории — уже в форме «Марселя».

ЕВРОПЕЙСКАЯ МЕЧТА АРШАВИНА.

Андрей Аршавин заявлял о мечте уехать в Европу еще в 2007-м. А спрос на футболиста достиг пика год спустя, когда форвард показывал лучший футбол в своей карьере, выиграв с «Зенитом» Кубок УЕФА и попав в символическую сборную по итогам легендарного для российского футбола Euro-2008. По окончании того турнира Аршавиным интересовалась обожаемая футболистом «Барселона». И это были не просто слухи: информацию подтверждали официальные лица каталонского клуба, подчеркивавшие: осуществить трансфер будет нелегко из-за большого числа претендентов на российскую звезду. Однако летом 2008-го Аршавина не смогли купить ни «Барса», ни фигурировавший в числе соискателей «Тоттенхэм», ни кто-то еще. Развязка наступила уже в новом году, причем окно в Европу перед Аршавиным едва не захлопнулось в самый последний момент, когда все детали соглашения с «Арсеналом» были улажены, однако «канониры» до последнего продолжали переговоры с «Зенитом». Стороны ударили по рукам и закрыли сделку буквально за мгновения до окончания работы зимнего трансферного рынка.

ЯПОНСКИЙ ОБИДЧИК.

ЦСКА и трансферы — отдельная тема. В эпоху Евгения Гинера многие считают работу армейцев на рынке образцовой, и, действительно, из армейского клуба никто не уходил обиженным и со скандалом. По большому счету, и с Кейсуке Хондой красно-синие расставались цивилизованно, не усаживая японца на лавку на финишном отрезке контракта, а стараясь максимально использовать его таланты на поле. Тем не менее осадок остался. «Милан», где в итоге оказался полузащитник, впервые захотел купить игрока после ЧМ-2010. Однако ЦСКА ответил отказом и ему, и — позднее — «Лацио». В итоге футболисту пришлось отработать контракт до последнего дня, а на «Сан-Сиро» Хонда перебрался в январе 2013-го уже на правах свободного агента. Казалось, армейцы прогадали, не заработав на одном из лидеров ни копейки, но это было принципиальным решением Гинера, который не простил Хонде обмана. Тот, как выяснилось, обещал продлить контракт, однако не собирался этого делать и лишь старался облегчить себе путь на Апеннины.

ИСТОРИЯ ОТРИЦАНИЯ.

Разговоры о возможном переходе Дениса Глушакова в «Спартак» начались осенью 2012-го. Но тогда мало кто верил в уход нынешнего капитана красно-белых из клуба, где он вырос в серьезного мастера и одного из лидеров «Локомотива». Позднее полузащитник уверял: никаких переговоров зимой не велось и контактов со спартаковскими представителями не было. Как бы там ни было, перемены в карьере Глушакова назревали, а жесткие высказывания в адрес Славена Билича и падение железнодорожников на девятое место только подталкивали к переменам. Прогресс в игре футболиста национальной команды также замедлился. Когда дело дошло до конкретики, стороны, включая Валерия Карпина, все отрицали. Развязка наступила уже летом 2013-го во время нахождения Глушакова в сборной, когда столичные клубы поставили точку и оформили сделку, которая оценивалась в 8 миллионов евро. Тогда, кстати, новость о переходе появилась на спартаковском сайте, потом исчезла, но через пару часов была опубликована снова.

НА НЕВУ ЧЕРЕЗ ДОН.

Родной «Спартак» Артем Дзюба покидал несколько раз. Поначалу, правда, дело ограничивалось арендами. В Томске под началом Валерия Непомнящего форвард возмужал. В Ростове у Миодрага Божовича стал одним из лучших игроков премьер-лиги, лидером команды и выиграл свой первый трофей. Уже в ранге обладателя Кубка России Артем триумфально вернулся столицу, отметив это событие голевыми дублями в двух первых же поединках чемпионата-2014/15. Казалось, круг замкнулся, но уже зимой красно-белый роман дал трещину. Переговоры о новом контракте зашли в тупик, Леонид Федун говорил о желании форварда получать на уровне Халка, и в феврале 2015-го дело закончилось подписанием соглашения с «Зенитом». Дзюба даже дал интервью клубному сайту сине-бело-голубых, еще оставаясь игроком «Спартака», за что был оштрафован, и эта история привела к затяжному разбирательству. Красно-белые могли до окончания контракта продержать опального форварда в молодежном составе, отклонив запросы об аренде не только из Санкт-Петербурга, но и из Тулы. Лишь перед закрытием трансферного окна Дзюбу отпустили в «Ростов», а по окончании чемпионата он официально стал зенитовцем.

САНКЦИИ ДЛЯ ДИАРРА.

Все началось с того, что перед началом сезона-2014/15 Лассана Диарра и Мубарак Буссуфа пропустили летние сборы «Локомотива». И если марокканец предоставил оправдательные медицинские документы, принес извинения и был реабилитирован, то в случае с французом дело дошло до расторжения контракта и затяжного разбирательства, по итогам которого железнодорожникам присудили внушительную компенсацию. Все это время имевший неопределенный статус бывший футболист «Челси» и «Реала» не мог найти нового места работы. Оперативный переход в «КПР» сорвался, а зимой ФИФА наложил вето на соглашение с миланским «Интером», не считая Диарра свободным агентом. Только через год нужный статус был получен, и Ласс стал игроком «Марселя». Месяц назад 32-летний футболист решил подзаработать и отправился в ОАЭ, где снова стал одноклубникам Буссуфа в «Аль-Джазире».

КИТАЙ ВМЕСТО «ЮВЕНТУСА».

Автор 1000-го гола «Зенита» в чемпионатах России Аксель Витсель так долго фигурировал в многочисленных трансферных слухах, что многие устали от обсуждения темы его будущего. Тем более бельгиец заявил, что не будет продлевать контракт с сине-бело-голубыми и его отъезд из Санкт-Петербурга был лишь делом времени. С каждым открытием трансферного окна число претендентов на полузащитника увеличивалось. Молва отправляла Витселя в «Милан» и МЮ, «Эвертон» и «Наполи». Казалось, командой мечты для него станет «Ювентус». Туринцы едва не купили Акселя перед началом сезона-2015/16, но уже зимой переход в «Старую синьору» виделся делом решенным. Однако, когда развязка была близка, бельгиец исполнил самый удивительный финт в своей карьере, отказавшись от серии А и отправившись в Китай. Финансы в этой саге перевесили спортивную составляющую, а больше всех выиграл «Зенит», получивший 20 миллионов евро. В четыре раза больше, чем вышло бы при любом варианте с европейским клубом.

НИКОГДА НЕ ГОВОРИ НИКОГДА.

Говорят, разбитую чашку не склеить, однако в жизни возможны удивительные истории. Зимой у многих возникло ощущение, что переговоры о новом контракте Алексея Миранчука с «Локомотивом» закончились провалом и вслед за другим талантливым воспитанником железнодорожников Жемалетдиновым он отправится в Казань. Именно «Рубин» готов был предложить полузащитнику самый выгодный контракт, а его представителям — внушительные комиссионные. Другие претенденты в лице «Зенита» и «Краснодара» по ряду критериев казанцам проигрывали, и на пике назревавшего конфликта Миранчук принес в клуб заявление с просьбой уволить его по собственному желанию.