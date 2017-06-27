Полузащитник «Зенита-2» Евсеев подпишет контракт с «Уралом»

30 июня у футболиста закончится контракт с петербургским клубом. По окончании соглашения Евсеев на правах свободного агента перейдёт в «Урал», с которым подпишет трёхлетний контракт.

В минувшем сезоне Алексей Евсеев принял участие в 28 матчах за «Зенит-2» в ФНЛ (25 в основном составе) и забил 8 голов.