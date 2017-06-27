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27 июня 2017, 12:14 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

Росреестр зарегистрировал в федеральной собственности базу ФК «Спартак» в Тушине

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право федеральной собственности на тренировочную базу московского футбольного клуба «Спартак» в Тушине. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра.

Тренировочная площадка № 1 вошла в перечень утвержденных Международной федерацией футбола (ФИФА) площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. База, расположенная на Волоколамском шоссе, состоит из шести футбольных полей, в том числе с натуральным покрытием, общей площадью около 3 тыс. кв. метров.

Сейчас футболисты «Спартака» тренируются в подмосковной Тарасовке, но после ЧМ-2018 смогут переехать на тренировочную базу в Тушине.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что «вопросы оформления земельно-имущественных прав на спортивные объекты (к ЧМ-2018 — прим. ТАСС) стоят в ведомстве на особом контроле».

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. В апреле этого года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Фасады здания выполнены в традиционных для «Спартака» красно-белых цветах, в подземном этаже размещена специальная техника по уходу за футбольными полями.

Ранее вице-президент нефтяной компании «Лукойл», владелец «Спартака» Леонид Федун заявлял, что инвестиции в строительство базы составили более 1 млрд рублей. Стадион «Открытие Арена» — первый домашний стадион ФК «Спартак» на 42 тыс. зрительских мест — был открыт на территории бывшего тушинского аэродрома в августе 2014 года.

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