Росреестр зарегистрировал в федеральной собственности базу ФК «Спартак» в Тушине
МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Управление Росреестра по Москве зарегистрировало право федеральной собственности на тренировочную базу московского футбольного клуба «Спартак» в Тушине. Об этом сообщили в
пресс-службе управления Росреестра.
Тренировочная площадка № 1 вошла в перечень утвержденных Международной федерацией футбола (ФИФА) площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. База, расположенная на Волоколамском шоссе, состоит из шести футбольных полей, в том числе с натуральным покрытием, общей площадью около 3 тыс. кв. метров.
Сейчас футболисты «Спартака» тренируются в подмосковной Тарасовке, но после ЧМ-2018 смогут переехать на тренировочную базу в Тушине.
Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что «вопросы оформления
Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. В апреле этого года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Фасады здания выполнены в традиционных для «Спартака»
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