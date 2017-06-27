Росреестр зарегистрировал в федеральной собственности базу ФК «Спартак» в Тушине

Тренировочная площадка № 1 вошла в перечень утвержденных Международной федерацией футбола (ФИФА) площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. База, расположенная на Волоколамском шоссе, состоит из шести футбольных полей, в том числе с натуральным покрытием, общей площадью около 3 тыс. кв. метров.

Сейчас футболисты «Спартака» тренируются в подмосковной Тарасовке, но после ЧМ-2018 смогут переехать на тренировочную базу в Тушине.

Глава управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что «вопросы оформления земельно-имущественных прав на спортивные объекты (к ЧМ-2018 — прим. ТАСС) стоят в ведомстве на особом контроле».

Строительство новой базы рядом со спартаковским стадионом началось осенью 2015 года. В апреле этого года Мосгосстройнадзор выдал разрешение на ее ввод в эксплуатацию. Фасады здания выполнены в традиционных для «Спартака» красно-белых цветах, в подземном этаже размещена специальная техника по уходу за футбольными полями.