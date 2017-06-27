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27 июня 2017, 12:07 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Защитник Зайцев продлил контракт с «Амкаром» на три года

Центральный защитник «Амкара» Николай Зайцев продлил контракт с клубом.

Новое соглашение рассчитано на три года. 28-летний игрок провёл в «Амкаре» два сезона, и следующий матч станет для него 50-м в составе красно-чёрных в РФПЛ.

«Коля — из тех людей, без кого просто не представить нынешний “Амкар”. И, в той же самой степени, он тоже не представляет себя без “Амкара”. Надеюсь, у Зайцева впереди — много хороших матчей за нашу команду, а у тренеров и руководителей Клуба — минимум головной боли за наш центр обороны. Николай не случайно показывает свой лучший футбол за всю карьеру именно в Перми. Он встретил в Перми будущую супругу, а ныне маму его сына. Про таких людей, как Зайцев, говорят — надежен и на поле, и в жизни, они всегда были опорой “Амкара”, и эта традиция должна продолжаться», — цитирует пресс-служба «Амкара» исполнительного директора клуба Дениса Маслова.

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