«Ростов» усилился хавбеком сборной Словении
Словенский полузащитник Жан Маер стал игроком «Ростова».
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Уроженец словенского Марибора подписал с «Ростовом» трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Ранее футболист выступал у себя на родине за «Алюминий» и «Домжале». Маер уже призывался в национальную сборную Словении.
Игрок уже присоединился к команде на сборе в Австрии, сообщает
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