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27 июня 2017, 11:48 | Футбол: Премьер-лига | Onedivision.ru

«Ростов» усилился хавбеком сборной Словении

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Словенский полузащитник Жан Маер стал игроком «Ростова».

Словенский полузащитник Жан <span class=error>Маер</span> стал игроком Ростова. Увеличить
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Уроженец словенского Марибора подписал с «Ростовом» трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Ранее футболист выступал у себя на родине за «Алюминий» и «Домжале». Маер уже призывался в национальную сборную Словении.

Игрок уже присоединился к команде на сборе в Австрии, сообщает пресс-служба клуба из Ростова-на-Дону.

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