«Ростов» усилился хавбеком сборной Словении

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Уроженец словенского Марибора подписал с «Ростовом» трёхлетний контракт с возможностью пролонгации ещё на один сезон. Ранее футболист выступал у себя на родине за «Алюминий» и «Домжале». Маер уже призывался в национальную сборную Словении.