Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»

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Питерцы уже сделали предложение по 24-летнему футболисту. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr"><a href="https://twitter.com/hashtag/calciomercatopremium?src=hash">#calciomercatopremium</a> ??<br><br>Sarà difficile trattenere <a href="https://twitter.com/hashtag/Luan?src=hash">#Luan</a> al <a href="https://twitter.com/hashtag/Gremio?src=hash">#Gremio</a> fino alla fine campionato. <br>Zenit ha fatto una offerta. <a href="https://t.co/ZKo2vRH4jq">pic.twitter.com/ZKo2vRH4jq</a></p>— Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) <a href="https://twitter.com/Andersinho_ITA/status/879459059665129472">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В декабре прошлого года бразильские СМИ писали об интересе к нападающему со стороны московского «Спартака» и мадридского «Атлетико». Тогда Луан оценивался в € 22,5 млн.

Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 9 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.