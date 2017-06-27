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27 июня 2017, 11:06 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Нападающий «Гремио» Луан интересен «Зениту»

Тема: Трансферы Премьер-Лиги 2016/17

Нападающий «Гремио» Луан попал в сферу интересов «Зенита».

Нападающий <span class=error>Гремио</span> <span class=error>Луан</span> попал в сферу интересов Зенита. Увеличить
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Питерцы уже сделали предложение по 24-летнему футболисту. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Premium Sport HD Андерсиньо Маркес.

В декабре прошлого года бразильские СМИ писали об интересе к нападающему со стороны московского «Спартака» и мадридского «Атлетико». Тогда Луан оценивался в € 22,5 млн.

Нападающий выступает за «Гремио» с 2014 года. В текущем сезоне форвард в 9 матчах бразильской Серии А забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

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