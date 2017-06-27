В Филлах, на фарт! Как «Спартак» готовится к защите титула
Как живётся и работается чемпионам России в австрийском городе Филлахе — в репортаже нашего спецкора.
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Первыми постояльцев отеля «Вармбадерхоф» встречают… рыбы с черепахами. Натуральные, живые. Карпы под пару кило (на глазок) важно рассекают воды пригостиничного фонтана, не обращая внимания на ещё более медлительных соседей с панцирем на спине. Шустрых собратьев им не заметить сложнее. На них же, уверен, задержались взглядом гости из России.
Здесь вообще много живности. Белки весело скачут по дорожкам, нимало не пугаясь редких прохожих, птицы щебечут, не умолкая. Направо посмотришь — горы, налево — природный парк в два десятка гектаров. Тишина, идиллия. Получасовой прогулки по живописному району Вармбад австрийского города Филлах хватает, чтобы понять мотивы выбора «Спартака» в пользу этого варианта межсезонного размещения. И внутренне одобрить.
Ну и «фактор фарта» исключать не стоит — первый этап подготовки к золотому чемпионату-2016/17 москвичи тоже провели в федеральной земле Каринтия. Спортсмены к таким нюансам обычно щепетильно относятся. А их главному тренеру наверняка приятно ощущать близость родины: до итальянской границы — 15 минут езды на авто, до Венеции и Тревизо (предпоследняя точка на маршруте защитника Карреры) — чуть больше двух часов. В теории можно совершить
Филлах знаменит своими термальными источниками. Изобилие больших и маленьких гостиниц в округе (только четырёх- и пятизвёздочных — более 120 штук!) прямо указывает на высокую популярность курорта у местной публики и интуристов. Только не у футболистов.
«После этих ванн мышцы чересчур расслабляются — наутро можешь вялым выйти на тренировку», — пояснил мне Ивелин Попов. А график у чемпионов России интенсивный: по два занятия в день. Хочешь, не хочешь — надо держать себя в тонусе. Исключение сделано для участников Кубка конфедераций (они примкнут к товарищам по команде после кратковременного отпуска 2 июля) да травмированного Зобнина. Предположительно, Роман вернётся в Москву прямиком из Рима, где проходит реабилитацию после операции на колене, 8-го числа. Остальные работают по полной программе. Лишь молодые Тигиев и Шанбиев — с небольшими ограничениями.
Если российских «сборников» Каррера только дожидается, то новых помощников уже встретил, ввёл в курс дела и представил команде. Соотечественники главного тренера Аттила Малфатти и Джиорджио Дурбано (специалист по физподготовке) ещё в Москве включились в работу. Теперь мелодичная итальянская речь ещё чаще звучит на тренировках 10-кратных чемпионов России.
Занимаются
«Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» — типичный деревенский стадиончик… да не совсем. От отечественных аналогов его выгодно отличает поле. В РФПЛ не все такими располагают, как любители из «Адмиры»!
В одном пакете с изумительным газоном идёт тренажёрный зал. Бонусом — публика на трибунах. Для местных болельщиков, привыкших к игрищам локального масштаба, приезд чемпиона самой большой страны мира — серьёзное событие.
Вечерняя тренировка «Спартака» заинтересовала несколько десятков филлахцев. Детвора с любопытством столпилась у кромки поля. Люди постарше устроились со всеми удобствами — с пивом и прочими прохладительными напитками, приятственными в +30 по Цельсию, — на террасе кафе, одновременно служащей своего рода
Каррера, конечно, предпочёл бы более уединённую обстановку для творчества — как зимой в Испании. Но и поводов сильно серчать у него не должно возникнуть. Зрители тут всё больше выдержанные, ведут себя деликатно, игроков от работы не отвлекают. Единственный раз служащему
Аншлаг на «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» намечается 1 июля. В этот день «Спартак» можно будет увидеть не только тренирующимся, но и играющим. Первым из двух соперников
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