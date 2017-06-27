В Филлах, на фарт! Как «Спартак» готовится к защите титула

Первыми постояльцев отеля «Вармбадерхоф» встречают… рыбы с черепахами. Натуральные, живые. Карпы под пару кило (на глазок) важно рассекают воды пригостиничного фонтана, не обращая внимания на ещё более медлительных соседей с панцирем на спине. Шустрых собратьев им не заметить сложнее. На них же, уверен, задержались взглядом гости из России. Окрас-то у рыбок родственный — красный и белый! Даже если совпадение, то, безусловно, приятное для спартаковцев. Символичное.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Здесь живет Спартак <a href="https://t.co/Yjb0vnqKy4">pic.twitter.com/Yjb0vnqKy4</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/879302110453665792">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Здесь вообще много живности. Белки весело скачут по дорожкам, нимало не пугаясь редких прохожих, птицы щебечут, не умолкая. Направо посмотришь — горы, налево — природный парк в два десятка гектаров. Тишина, идиллия. Получасовой прогулки по живописному району Вармбад австрийского города Филлах хватает, чтобы понять мотивы выбора «Спартака» в пользу этого варианта межсезонного размещения. И внутренне одобрить.

Ну и «фактор фарта» исключать не стоит — первый этап подготовки к золотому чемпионату-2016/17 москвичи тоже провели в федеральной земле Каринтия. Спортсмены к таким нюансам обычно щепетильно относятся. А их главному тренеру наверняка приятно ощущать близость родины: до итальянской границы — 15 минут езды на авто, до Венеции и Тревизо (предпоследняя точка на маршруте защитника Карреры) — чуть больше двух часов. В теории можно совершить мини-тур по «местам боевой славы». Получится ли осуществить его на практике — большой вопрос. Работы здесь и сейчас у «алленаторе» уйма — не до ностальгических экскурсов в прошлое.



Филлах знаменит своими термальными источниками. Изобилие больших и маленьких гостиниц в округе (только четырёх- и пятизвёздочных — более 120 штук!) прямо указывает на высокую популярность курорта у местной публики и интуристов. Только не у футболистов.



«После этих ванн мышцы чересчур расслабляются — наутро можешь вялым выйти на тренировку», — пояснил мне Ивелин Попов. А график у чемпионов России интенсивный: по два занятия в день. Хочешь, не хочешь — надо держать себя в тонусе. Исключение сделано для участников Кубка конфедераций (они примкнут к товарищам по команде после кратковременного отпуска 2 июля) да травмированного Зобнина. Предположительно, Роман вернётся в Москву прямиком из Рима, где проходит реабилитацию после операции на колене, 8-го числа. Остальные работают по полной программе. Лишь молодые Тигиев и Шанбиев — с небольшими ограничениями.



Если российских «сборников» Каррера только дожидается, то новых помощников уже встретил, ввёл в курс дела и представил команде. Соотечественники главного тренера Аттила Малфатти и Джиорджио Дурбано (специалист по физподготовке) ещё в Москве включились в работу. Теперь мелодичная итальянская речь ещё чаще звучит на тренировках 10-кратных чемпионов России.



Занимаются красно-белые в пяти минутах езды и 20−25-ти — ходьбы от отеля. Особенно рьяные приверженцы ЗОЖ из числа персонала предпочитают третий вариант передвижения — велосипед. Игрокам силы понапрасну расходовать не положено, поэтому в условленный час утром и вечером они дружно грузятся в автобус.

«Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» — типичный деревенский стадиончик… да не совсем. От отечественных аналогов его выгодно отличает поле. В РФПЛ не все такими располагают, как любители из «Адмиры»!



В одном пакете с изумительным газоном идёт тренажёрный зал. Бонусом — публика на трибунах. Для местных болельщиков, привыкших к игрищам локального масштаба, приезд чемпиона самой большой страны мира — серьёзное событие.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Приезжие тренируются. Местные наблюдают. Под пивко?? <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%A1%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%92%D0%90%D0%B2%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B8?src=hash">#СпартакВАвстрии</a> <a href="https://t.co/hhffDnGtNp">pic.twitter.com/hhffDnGtNp</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/879384842487701504">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вечерняя тренировка «Спартака» заинтересовала несколько десятков филлахцев. Детвора с любопытством столпилась у кромки поля. Люди постарше устроились со всеми удобствами — с пивом и прочими прохладительными напитками, приятственными в +30 по Цельсию, — на террасе кафе, одновременно служащей своего рода VIP-ложей стадиона.

Каррера, конечно, предпочёл бы более уединённую обстановку для творчества — как зимой в Испании. Но и поводов сильно серчать у него не должно возникнуть. Зрители тут всё больше выдержанные, ведут себя деликатно, игроков от работы не отвлекают. Единственный раз служащему мини-арены пришлось сделать объявление в микрофон, когда детишки несанкционированно проникли на временно свободную половину поля. Впрочем, дважды повторять ему не пришлось: малыши дисциплинированно вернулись на свои места у деревянного перила и более не мешали взрослым дядям в красно-белом.



Аншлаг на «Спортплатц Филлах-Фёлькендорф» намечается 1 июля. В этот день «Спартак» можно будет увидеть не только тренирующимся, но и играющим. Первым из двух соперников красно-белых в Австрии станет «Вождовац» из Белграда, седьмой клуб сербской Суперлиги по итогам прошлого сезона. Вот тут шум на трибуне не то что не возбраняться — приветствоваться будет.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">1 июля - "Спартак" - "Вождовац". Событие для Филлаха - даже афишу выпустили☝⚽ <a href="https://t.co/TGrkAthAUS">pic.twitter.com/TGrkAthAUS</a></p>— Олег Лы́сенко (@o_lysenko) <a href="https://twitter.com/o_lysenko/status/879384846237413376">26 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>