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https://sport.mail.ru/news/football-rus-premier/30201118/
27 июня 2017, 10:32 | Футбол: Премьер-лига | ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

«Ростов» подписал словенского полузащитника Майера

В состав футбольного клуба «Ростов» перешел атакующий полузащитник Жан Майер.

Контракт 24-летнего игрока рассчитан по системе «3+1».

Ранее Майер выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Домжале», в составе последнего участвовал в Лиге Европы. В начале этого года хавбека вызывали в сборную Словении.

Майер присоединился к команде на втором сборе, который стартовал в Австрии, передает пресс-служба клуба.

Как сообщали Юга.ру, в июне «Ростов» подписал полузащитника «Зенита» Александра Зуева.
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