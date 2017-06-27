«Ростов» подписал словенского полузащитника Майера
В состав футбольного клуба «Ростов» перешел атакующий полузащитник Жан Майер.
Контракт 24-летнего игрока рассчитан по системе «3+1».
Ранее Майер выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Домжале», в составе последнего участвовал в Лиге Европы. В начале этого года хавбека вызывали в сборную Словении.
Майер присоединился к команде на втором сборе, который стартовал в Австрии, передает
Как сообщали Юга.ру, в июне «Ростов» подписал полузащитника «Зенита» Александра Зуева.
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