«Ростов» подписал словенского полузащитника Майера

Контракт 24-летнего игрока рассчитан по системе «3+1».

Ранее Майер выступал за словенские клубы «Алюминий» и «Домжале», в составе последнего участвовал в Лиге Европы. В начале этого года хавбека вызывали в сборную Словении.

Майер присоединился к команде на втором сборе, который стартовал в Австрии, передает пресс-служба клуба.

Как сообщали Юга.ру, в июне «Ростов» подписал полузащитника «Зенита» Александра Зуева.