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27 июня 2017, 9:51 | Футбол: Премьер-лига | ТАСС

«Уфа» заключила новый контракт с вратарем Александром Беленовым

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. «Уфа» продлила на длительный срок контракт с вратарем Александром Беленовым. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор башкирского футбольного клуба Шамиль Газизов.

30-летний Беленов перешел в Уфу в феврале этого года из махачкалинского Анжи Увеличить
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«Мы подписали с Беленовым новый контракт. Он долгосрочный», — сказал Газизов по телефону.

30-летний Беленов перешел в «Уфу» в феврале этого года из махачкалинского «Анжи».

На вопрос, появятся ли этим летом в составе команды новые игроки, гендиректор «Уфы» ответил: «Мы ищем нападающего. Сейчас ведутся соответствующие переговоры».

«Уфа» заняла седьмое место в чемпионате России сезона-2016/17, набрав 43 очка. Этот результат стал лучшим за всю историю существования клуба. Чемпионат России сезона-2017/18 стартует 16 июля, «Уфа» в первом туре сыграет на выезде с «Тосно».

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