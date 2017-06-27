Экс-игрок «Уралана» Далалоян трагически погиб в ДТП

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Авария произошла поздно вечером 22 июня. 38-летнего спортсмена сбил мужчина на ВАЗ-2114. От полученных травм он скончался до приезда скорой помощи.

Отметим, Далалоян в своей карьере высутупал за «Автодор» (Новая Усмань), «Кубань» (Славянск-на-Кубани), «Локомотив» (Лиски), «Уралан» (Элиста), «Металлург» (Липецк) и «Динамо» (Воронеж). В высшем дивизионе чемпионата России он провел четыре матча за «Уралан» в 2000 году.