Задача «Динамо» на сезон в РФПЛ — избежать стыковых матчей
Учредители
бело-голубых будут довольны местом команды в середине таблицы премьер-лиги после возвращения в элиту.
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Руководство московского «Динамо» не будет ставить амбициозных задач перед командой на предстоящий сезон. По информации «Известий», после возвращения клуба из Футбольной национальной лиги (ФНЛ)
— Место в середине турнирной таблицы станет удовлетворительным результатом для «Динамо» в ближайшем сезоне, — рассказал «Известиям» источник в совете директоров клуба. — С учетом переходного периода в
За комментариями «Известия» обратились непосредственно к высшему руководству
— Задача не будет сверхамбициозной — нужно оказаться в диапазоне с 8 по 12 место в таблице, — сказал «Известиям» Владимир Стржалковский. — Это обусловлено рядом факторов. Не надо шагать слишком широко, рискуя порвать штаны и ничего не добиться. Клубу и команде нужно провести определенный подготовительный период, собрать состав. Надо адекватно оценивать, для каких целей у нас сейчас есть возможности, и ставить перед футболистами и тренерским штабом обоснованные задачи.
Кроме того, председатель ВФСО отметил, что ставить более высокие цели пока сложно
— Мы пока не решили проблему возможности выступления в еврокубках, — пояснил Владимир Стржалковский. — Мы
Бывший президент и председатель совета директоров футбольного «Динамо» Геннадий Соловьев выразил сожаление, что перед столичным клубом не ставятся более амбициозные задачи.
— Большая трагедия, что великое имя «Динамо» связывается не с большими чемпионскими задачами, а всего лишь с борьбой за выживание или местом в середине таблицы, — заявил «Известиям» Геннадий Соловьев. — Разумеется, это не соответствует истории «Динамо», но понимаю нынешних его руководителей, столкнувшихся с колоссальными финансовыми и организационными проблемами, доставшимися от предшественников. Надеюсь, ВФСО «Динамо» и руководству клуба удастся разгрести все эти завалы, и в будущих сезонах клуб сможет ставить перед собой самые высокие цели.
После катастрофического результата в сезоне 2015/2016, когда
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