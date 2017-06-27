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27 июня 2017, 0:44 | Футбол: Премьер-лига | Чемпионат.com

Панченко: В «Динамо» матча со «Спартаком» ждут с нетерпением, сразу будет дерби

Нападающий «Динамо» Кирилл Панченко рассказал о работе на сборах и поделился ожиданиями от гостевого матча 1-го тура РФПЛ со «Спартаком» (16 июля).

Нападающий Динамо Кирилл <span class=error>Панченко</span> рассказал о работе на сборах и поделился ожиданиями от гостевого матча 1-го тура <span class=error>РФПЛ</span> со Спартаком (16 июля). Увеличить
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«Существенных изменений в требованиях к игрокам после выхода в РФПЛ нет. Такая же работа идёт, только теперь всё будет побыстрее. Мы на это нацеливаемся, и упражнения, в принципе, те же, но тренеры просят, чтобы всё делалось намного быстрее. От нас требуется быстрее выступать в отбор, быстрее уходить в атаку.

Сборы всегда проходят тяжело, но это неотъемлемая часть работы футболиста. Все ребята в хорошем настроении. Хорошие условия, хорошая погода, всё только хорошее — остаётся только работать.

Матча со “Спартаком” ждут не только наши болельщики. Игроки тоже с нетерпением ждут, сразу будет дерби. Есть ещё время поработать, и, думаю, мы подойдём в хорошем настроении и в хорошем физическом состоянии», — сказал Панченко в эфире «Все на матч».

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