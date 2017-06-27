Панченко: В «Динамо» матча со «Спартаком» ждут с нетерпением, сразу будет дерби

«Существенных изменений в требованиях к игрокам после выхода в РФПЛ нет. Такая же работа идёт, только теперь всё будет побыстрее. Мы на это нацеливаемся, и упражнения, в принципе, те же, но тренеры просят, чтобы всё делалось намного быстрее. От нас требуется быстрее выступать в отбор, быстрее уходить в атаку.



Сборы всегда проходят тяжело, но это неотъемлемая часть работы футболиста. Все ребята в хорошем настроении. Хорошие условия, хорошая погода, всё только хорошее — остаётся только работать.



Матча со “Спартаком” ждут не только наши болельщики. Игроки тоже с нетерпением ждут, сразу будет дерби. Есть ещё время поработать, и, думаю, мы подойдём в хорошем настроении и в хорошем физическом состоянии», — сказал Панченко в эфире «Все на матч».