Габулов получил неделю отдыха в «Арсенале» после матчей сборной России

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Срок контракта между черногорским тренером Миодрагом Божовичем и тульским футбольным клубом «Арсенал» составляет один год, соглашение предусматривает возможность продления еще на сезон. Об этом рассказал гендиректор «Арсенала» Дмитрий Балашов, слова которого приводит пресс-служба.