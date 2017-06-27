Габулов получил неделю отдыха в «Арсенале» после матчей сборной России
Вратарь тульского «Арсенала» Владимир Габулов получил неделю отдыха после матчей сборной России на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный сайт команды. Он приступит к работе с клубом 3 июля.
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Видимо, что-то случилось...
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Полузащитник Илья Максимов и нападающий Гурам Аджоев восстановились после травм и вернулись в общую группу на сборах туляков.
«Арсенал» проводит сбор в австрийском Льенце до 7 июля.
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