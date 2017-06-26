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26 июня 2017, 23:13 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

«Тосно» официально арендовал у «Ростова» полузащитника Трошечкина

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт. «Ростов» и «Тосно» достигли договоренности об аренде полузащитника Александра Трошечкина футбольным клубом из Ленинградской области, сообщается на официальном сайте команды из Ростова-на-Дону.

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2017/18. Как отмечается на сайте «Ростова», перед арендой в «Тосно» 21-летний Трошечкин продлил контракт с донским клубом на один год. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало о том, что Трошечкин перейдет в «Тосно» на правах аренды.

Минувший сезон Трошечкин отыграл на правах аренды в воронежском «Факеле», проведя в его составе 30 матчей в ФНЛ и забив два гола. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим молодым игроком ФНЛ.

«Тосно» в прошедшем сезоне занял второе место в первенстве ФНЛ и впервые в своей истории вышел в Российскую футбольную премьер-лигу.

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