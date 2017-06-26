«Тосно» официально арендовал у «Ростова» полузащитника Трошечкина

Срок аренды рассчитан до конца сезона-2017/18. Как отмечается на сайте «Ростова», перед арендой в «Тосно» 21-летний Трошечкин продлил контракт с донским клубом на один год. Ранее агентство «Р-Спорт» сообщало о том, что Трошечкин перейдет в «Тосно» на правах аренды.

Минувший сезон Трошечкин отыграл на правах аренды в воронежском «Факеле», проведя в его составе 30 матчей в ФНЛ и забив два гола. По итогам сезона-2016/17 он был признан лучшим молодым игроком ФНЛ.