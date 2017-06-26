Шамиль Газизов: Возможно, попросим ДДТ придумать песню про «Уфу»
Генеральный директор «Уфы» дал интервью «СЭ».
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АКИНФЕЕВ — ГЛЫБА. НО В КОНТРОЛЬНЫХ МАТЧАХ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ И ДРУГИМ
— Какие впечатления от первого сбора и контрольных матчей?
— Мы нормально начали сбор. Физически ребятам пока тяжело. Но мне нравится, как работает команда. С оптимизмом смотрю вперед. Контрольные матчи дали определенную пищу для размышлений для тренерского штаба. Пытались наигрывать новые схемы. Все в целом нормально.
— Хоть
— Стоцкий травмирован.
— Надолго выбыл из строя?
—
— Сколько новичков намерены приобрести?
— Пока у нас один новичок. Центральный защитник Табидзе. Кроме того, подписан контракт с Беленовым. Вопрос окончательно решен.
— На какой срок заключено соглашение?
— Долгосрочный контракт.
— Как он воспринял непопадание в окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций?
— Конечно, неприятно, когда тебя «отцепляют» в последний момент. Но Саша сильный духом парень, профессионал с большой буквы. Он все это достойно перенес. Будет работать, доказывать тренерскому штабу и «Уфы», и сборной, что он достоин вызова в национальную команду.
— Допускаете, что Беленов попадает в состав нашей сборной на домашний чемпионат мира?
— По крайней мере в этом году своей игрой он заслужил вызов в сборную. Главный тренер принял решение, а оно не обсуждается. Посмотрим, что будет дальше.
— Считаете Акинфеева лучшим вратарем страны?
— Он вратарь серьезного уровня. Однако его сегодня подпирают. Есть и другие голкиперы, которые, наверное, тоже достойны играть в воротах национальной команды. Однако, как я уже сказал, все решает тренерский штаб.
Игорь большой футболист. Акинфеев — глыба, это даже не обсуждается! Но, может быть,
ИНТЕРЕС «ЗЕНИТА» К ОБЛЯКОВУ? БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ
— Вы говорили, что ведете переговоры с довольно известным нападающим. Успешно?
— Переговоры продолжаются. Делаем определенные шаги. Ведем диалог с клубом, которому он принадлежит. Надеюсь, все у нас получится.
— Правда, что «Зенит» проявляет предметный интерес к Облякову?
— Я не хотел бы это комментировать. Дело в том, что Обляков очень перспективный футболист, который прогрессирует. Мы все надеемся, что через
— Кто покинет «Уфу» этим летом?
— Нам бы хотелось, чтобы некоторые ребята ушли в аренду для получения игровой практики. Нормальная история. Но называть фамилии я не буду, так как люди на трансфер не выставлены.
— В последние годы у «Уфы» сложились хорошие отношения со «Спартаком».
— В «Спартаке» очень хорошая школа. Нам интересны воспитанники этого клуба. По ряду ребят мы делали предложения, но не достигли договоренностей.
— Почему?
— Аренда игрока без права выкупа нас не интересует. Считаю, что этих игроков надо делать, вкладывать в них силы, чтобы в перспективе получить классных футболистов. А работать на другой клуб не очень выгодно. Здесь нужно понимать, что должен быть и коммерческий эффект.
— Давыдов мог оказаться в «Уфе»?
— Нет.
— Когда в последний раз общались с Зинченко? Не жалуется ли он на судьбу в связи с тем, что в ПСВ далеко не всегда выходил на поле?
— В этом межсезонье он попытается закрепиться в первой команде.
— ПСВ?
— Нет, зачем? «Манчестер Сити». Думаю, он сейчас поедет с «горожанами» в турне. А там уж как получится. Если не закрепится, ему надо искать вариант, где он постоянно будет выходить на поле. Желаю Саше хорошего сезона. Он многое сделал для «Уфы», и мы для него. Зинченко близкий нам человек. Будем держать за него кулаки.
— Сергей Семак, когда только принял «Уфу», запретил игрокам материться на тренировках. Сейчас он ввел
— Есть определенные новшества. Но о них вам лучше спросить непосредственно у Сергея Богдановича. Не имею права раскрывать его секреты.
ПОПРОСИЛИ У ШЕВЧУКА РАЗРЕШЕНИЯ ЗАПИСАТЬ ПЕСНЮ
— В конце прошлого сезона вы вместе с командой записали видеоролик, где исполняете песню группы ДДТ «Белая река». Почему выбрали именно эту композицию?
— Лидер группы Юрий Шевчук вырос в Уфе, здесь у него много друзей и родственников. А «Белая река» ассоциируется как раз с Уфой. Кстати, мы попросили у Юрия Юлиановича разрешения записать эту песню. Он дал добро, за что большое спасибо мэтру.
Попытались записать композицию интересно, мне кажется, нам это удалось. Продолжим и в дальнейшем делать такие вещи. Ведь это показывает, что игроки и тренеры — разносторонние люди. То есть мы помимо футбола еще хотя бы можем спеть (улыбается). В общем, следите за нашим сайтом.
— А сам Шевчук как отреагировал на ваш ролик?
— Вы спросили, и вот у меня как раз возникла мысль попросить его дать оценку нашему творчеству.
— Он
— Нет. Но в одном интервью сказал, что болеет за «Салават Юлаев» и переживает за молодой клуб «Уфа». Нам было очень приятно, что большой музыкант нас отметил.
— Может быть, попросите его придумать песню про «Уфу»?
— Я воспользуюсь вашим советом. Почему бы и нет? Может быть,
— Земфира тоже из Уфы. В следующий раз запишите
— Из Уфы много известных артистов. Так что выбор у нас довольно большой. Направлений для творчества хватает — музыка, танцы, даже балет (смеется). Не буду пока раскрывать секреты. Но мы обязательно сделаем еще
ОДИН ТИТУЛ В ЭТОМ СЕЗОНЕ У «УФЫ» УЖЕ ЕСТЬ
— Бюджет клуба в предстоящем сезоне
— Нет, он останется прежним. Это около миллиарда рублей. Считаю, достаточно, чтобы сегодня чувствовать себя более или менее комфортно и развиваться. Никто еще и не отменял продажи игроков. Здесь может получиться хорошая история, которую мы выдаем фактически каждый сезон.
— «Уфа» завершила чемпионат на седьмом месте. Теперь перед командой поставлена задача попасть в Лигу Европы?
— Очень сложно отвечать на такие вопросы. Шапкозакидательских настроений у нас точно нет. Предстоит интересный чемпионат, сложный, более конкурентоспособный. Мы задрали высоко планку, заняли седьмое место. Естественно, не хочется сдавать свои позиции. Может быть, покажусь банальным, но постараемся выигрывать в каждом матче. А уже в конце сезона увидим свое место в таблице.
— На днях ваш киберфутболист выиграл Кубок России. Не привели его в пример своим реальным футболистам?
— Наш «уфемок» Роберт Фахретдинов всегда был топовым киберфутболистом, почти во всех турнирах доходит до финала. У него в последнее время не получалось выиграть, был вторым. А в этот раз Роберт в финале встречался с нашим же земляком из Уфы Давлятом Сагитовым. Кубок России — это большой успех. Но ставить его в пример нашим игрокам, наверное, неправильно. Он также является частью команды.
В общем, один трофей у «Уфы» в этом сезоне уже есть (улыбается). Надо двигаться дальше. Если выиграем еще и Кубок России на футбольном поле, это станет грандиозным событием.
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