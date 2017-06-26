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26 июня 2017, 22:49 | Футбол: Премьер-лига | Р-Спорт

Мельгарехо останется в ФК «Спартак», он не намерен менять клуб

МОСКВА, 26 июн — Р-Спорт, Артем Калинин. Парагвайский футболист Лоренсо Мельгарехо не покинет московский «Спартак» в летнее трансферное окно, он ждет выступления в Лиге чемпионов вместе с «красно-белыми», сообщил агентству «Р-Спорт» представитель игрока Хуан Апплеярд.

Парагвайский футболист Лоренсо Мельгарехо не покинет московский Спартак в летнее трансферное окно он ждет выступления в Лиге чемпионов вместе с красно-белыми сообщил агентству Р-Спорт представитель игрока Хуан Апплеярд. Увеличить
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Перед зимним трансферным окном генеральный директор «Спартака» Сергей Родионов заявил, что вопрос по будущему Мельгарехо в клубе открыт, однако парагваец в итоге остался в команде. В сезоне-2016/17 футболист провел за «красно-белых» 21 матч в чемпионате России, забив в них 2 гола. В январе утверждалось, что полузащитник интересен столичному «Локомотиву».

«Все разговоры об уходе Лоренсо из команды — неправда, — сказал Апплеярд по телефону. — Он счастлив в “Спартаке”, хочет приносить команде пользу и с нетерпением ждет выступления в Лиге чемпионов. Никаких переговоров об аренде в другой клуб или трансфере не идет».

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