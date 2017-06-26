Юрий Семин: Соперник был слабоват, но достоинств «Локомотива» это не умаляет
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча с клубом «Анкаран» (10:0) отметил дисциплинированную игру своей команды. Специалист подчеркнул, что в плане атакующих действий остался доволен матчем.
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— Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинств того, что наши ребята играли и дисциплинированно, и с хорошей самоотдачей, — цитирует клубная
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