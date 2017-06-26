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26 июня 2017, 22:19 | Футбол: Премьер-лига | Спорт-Экспресс

Юрий Семин: Соперник был слабоват, но достоинств «Локомотива» это не умаляет

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после товарищеского матча с клубом «Анкаран» (10:0) отметил дисциплинированную игру своей команды. Специалист подчеркнул, что в плане атакующих действий остался доволен матчем.

Главный тренер Локомотива Юрий <span class=error>Семин</span> после товарищеского матча с клубом <span class=error>Анкаран</span> (10:0) отметил дисциплинированную игру своей команды. Увеличить
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— Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинств того, что наши ребята играли и дисциплинированно, и с хорошей самоотдачей, — цитирует клубная пресс-служба Семина. — В плане атакующих действий, конечно же, доволен матчем. Игроки хорошо двигались, легко с мячом обращались, были отличные комбинации.

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