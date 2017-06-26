Юрий Семин: Соперник был слабоват, но достоинств «Локомотива» это не умаляет

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— Соперник был, на мой взгляд, слабоват, но это не умаляет достоинств того, что наши ребята играли и дисциплинированно, и с хорошей самоотдачей, — цитирует клубная пресс-служба Семина. — В плане атакующих действий, конечно же, доволен матчем. Игроки хорошо двигались, легко с мячом обращались, были отличные комбинации.